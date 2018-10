Podivný koniec futbalového stretnutia. Hráči odišli z ihriska predčasne

Duel medzi Starou Kremničkou a Prochotom sa skončil predčasne. Hostia opustili ihrisko, a tak sa prítomní diváci druhého polčasu nedočkali.

19. okt 2018 o 12:57 Vladimír Širáň

STARÁ KREMNIČKA. V sobotu doobeda hostil nováčik súťaže mužstvo z Prochota. Domáci boli tabuľkovo vyššie, a tak sa očakával atraktívny zápas. Obidva celky chceli vyhrať, čo bolo aj od úvodných minút vidieť.

Doma sa im darí

Hráči Starej Kremničky v domácom prostredí pocítili horkosť prehry len raz, keď podľahli lídrovi tabuľky. Túto výbornú štatistiku chceli potvrdiť aj v zápase s Prochotom, ale hostia výbornou hrou im boli viac než vyrovnaný súper.

Prečítajte si tiež: Šok pre kremnický futbal. Neboli poslední, no aj tak zostúpili do najnižšej súťaže

„Od úvodu zápasu boli hostia lepší, čo potvrdili aj gólom do našej siete. Po tomto momente mali hostia územnú prevahu aj naďalej, ale druhý gól sa im nepodarilo streliť. Po ojedinelej šanci, ktorá sa nám vyskytla, rozhodca nariadil pokutový kop,“ vysvetlil priebeh zápasu tréner OŠK Stará Kremnička Filip Mezei.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Bežala len 26. minúta, čiže koniec zápasu bol v nedohľadne.

„Po odpískaní penalty hráči Prochota reagovali dosť impulzívne, až to skončilo vylúčením ich hráča. V tom momente sa Prochoťania zobrali do kabín a rozhodca zápas ukončil predčasne. Mrzí ma to, že to takto skončilo, pretože ak by hostia predvádzali hru ako na začiatku zápasu, mali by sme čo robiť, aby sme natiahli domácu neporaziteľnosť,“ dodal Mezei.

Výsledky ako na hojdačke

Prochot je stálica v druhej triede a tento rok má striedavé výsledky. Zápas v Starej Kremničke nasvedčoval, že aj zápasy na pôde súpera nie sú pre nich stratené. Veľkú rolu zahral aj nedostatok hráčov.

Prečítajte si tiež: Je to slovenský unikát. Futbalový klub zachránili rozhodcovia

„Na zápas sme nastúpili len desiati, čo bol začiatok problému. Pokutový kop by som zaradil do kategórii diskutabilných, preto naši hráči aj veľmi protestovali proti rozhodnutiu rozhodcu. Na celú situáciu najviac skratovo reagoval náš hráč Benko, ktorý bol aj vylúčený. Ako som spomínal na danú vec by sme mali iný pohľad, a inak by sme zareagovali, keby na zápas prišlo viac hráčov. To už je ale náš problém a preto za všetko berieme plnú zodpovednosť,“ povedal vedúci mužstva TJ Partizán Prochot Tomáš Rosenberg.

Duel bol ukončený hlavným rozhodcom zápasu. Či bol právom alebo neprávom ukončený sa rozhodne za zeleným stolom.

„Po odpískaní pokutového kopu, ktorý som nariadil za sotenie protihráča mi hosťujúci hráč vulgárne nadal. Posúdil som to ako hrubé nešportové správanie a udelil som mu červenú kartu. Pri opúšťaní ihriska sa k nemu pripojili aj ďalší spoluhráči, tým pádom klesol počet hráčov pod sedem a ja som bol prinútený zápas ukončiť predčasne,“ uviedol hlavný rozhodca zápasu Juraj Mokáň.

Incidentom sa už zaoberali aj kompetentní

Inkriminovaným zápasom sa zaoberala aj Športovo-technická komisia Oblastného futbalového zväzu Žiar nad Hronom, ktorá rozhodla, že zápas bol ukončený kontumáciou 3:0 v prospech Starej Kremničky.

Disciplinárna komisia ďalej rozhodla, že hráč Tomáš Benko si odpyká štyri stretnutia nepodmienečne.

Hosťujúci klub vyšiel bez peňažného postihu.

„Disciplinárna komisia prijala podnet od ŠTK a na jeho základe karhá klub TJ Partizán Prochot,“ uvádza úradná správa ObFZ Žiar nad Hronom.