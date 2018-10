Rybári vylovili oba rybníky v parku. Pri práci sa borili v bahne

Z chovných rybníkov v parku sa ryby dostali do lovných v okolí Žiaru nad Hronom.

22. okt 2018 o 15:45 Ivana Zigová

ŽIAR NAD HRONOM. V žiarskom Parku Štefana Moysesa sa v sobotu opäť zišli rybári, aby z tamojších rybníkov vylovili ryby, ktoré tam počas roka vychovali. Išlo pritom najmä o kapry, no objavili sa aj šťuky.

Kapitálne kusy ako atrakcia

„Tento rok sme po dlhom čase vylovili oba rybníčky. Z veľkého sme pritom vytiahli asi šesťsto kilogramov. Niečo cez štyristo kíl z tohto množstva sme odviezli do rybníka v Hornej Ždani a približne 150 kíl sme odviezli do Ramena,“ priblížil hlavný hospodár miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu Richard Štencl, ako ryby z chovných rybníkov každoročne putujú do tých lovných.

Časť kapitálnych kusov však v oboch jazierkach, ktoré sú obľúbeným miestom prechádzok Žiarčanov, nechali. Dôvodom je, aby sa aj návštevníci historického parku mali na čo pozerať.

„Pekne sa nám ukazuje aj sumec, ale toho sme vrátili späť do vody, nech tu robí naďalej prirodzeného sanitára,“ priblížil Štencl, ktorý je zároveň ichtyológom.

Návštevníci parku mohli sledovať prácu rybárov

Tí, ktorí sa cez víkend do mestského parku prišli pozrieť, mohli vidieť, ako rybári pracujú s veľkou sieťou, ako ju zaťahujú, ale aj to, ako sa vo vysokých čižmách a špeciálnom odeve zabárajú do bahna na dne takmer vypustených nádrží.

Tie najväčšie vylovené exempláre, ktoré dočasne skončili v kadi s vodou, už tradične lákali najmä deti.

„Uvidíme, ako rýchlo nám natečie späť voda, do dvoch týždňov by sme však oba rybníky chceli opäť zarybniť malými kapríkmi,“ povedal rybársky hospodár.

Vodné plochy má žiarska rybárska organizácia v prenájme od mesta, ryby v nich počas roka pravidelne prikrmuje.

Proti bahnu nasadili baktérie aj kráčajúci bager

Počas uplynulých dvoch rokov sa výrazne zlepšil aj stav takzvaného Mŕtveho ramena Hrona, ktoré oficiálne nesie názov Žiarsky rybník.

Problém s kvalitou vody, ktorá bola často mútna, vyriešila rybárska organizácia použitím bakteriálnych zmesí.

„Tento rok sme zainvestovali aj do mechanického odbahnenia v časti Piesky – čo je najväčšie zúženie, kde reálne hrozí, že môžu vzniknúť dve vodné plochy. Tam to v čase mimo vegetačného obdobia prekopával kráčajúci bager,“ priblížil rybársky hospodár.

V okolí vodnej plochy tiež vypílili náletové dreviny, aby tak skultúrnili prostredie a zabránili tvorbe čiernych skládok v kríkoch, tie často zakladajú samotní rybári.

Práve Žiarsky rybník patrí v rámci správy tunajšejorganizácie k najnavštevovanejším a vďaka dvom ročníkom Žiarskeho kaprárskeho maratónu je vyhľadávaný čoraz viac.

„Z rybníkov v parku sme napríklad vzali pätnásť kusov veľkých rýb, ktoré sme dali do Žiarskeho rybníka, aby sme ho ešte viac zatraktívnili. Rybári tam chodia radi a naučili sa veľké ryby púšťať späť do vody, aby sa z úlovku mohli potešiť aj ďalší,“ zhodnotil Štencl.

Vyššiu návštevnosť pociťujú aj na predaji hosťovacích povoleniek, tržby z nich chcú investovať do nákupu ďalších druhov rýb a ďalšieho zatraktívňovania lokality.