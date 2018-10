Pre autonehodu prišiel o draft v NHL. Teraz sa vracia do reprezentácie

Pre 26-ročného hokejistu je to splnený sen.

24. okt 2018 o 13:19 Vladimír Širáň

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



DETVA, HLINÍK NAD HRONOM. Rodák z Hliníka nad Hronom dostane šancu ukázať svoje schopnosti v reprezentácii.

Pred takmer desiatimi rokmi mal možnosť hrať v NHL, no Radovan Puliš mal pred odchodom do zámoria ťažkú autonehodu.

Jeho ďalšia hokejová kariéra bola otázna, no po viacerých operáciách sa opäť vrátil na ľad a v drese extraligového Zvolena sa stal najlepším strelcom súťaže.

Prečítajte si tiež: Mladý futbalista prišiel po faule v šiestej lige o slezinu

Jeho výkony si všimli tímy z KHL, obliekal dresy Medveščaku Záhreb či Slovana Bratislava. V súčasnosti pôsobí v Detve, kde je aktuálne najproduktívnejším hráčom tímu.

Jeho výkony zaujali aj reprezentačného trénera Craiga Ramseyho, ktorý ho nominoval na blížiaci sa Nemecký pohár.

„Každý hokejista chce hrať v reprezentácii a je úplne jedno, či to je v Maďarsku, Macedónsku alebo v Kanade. Je to snom každého hráča a mne sa to vďakabohu podarilo. Rok som nehral hokej, takže je to pre mňa veľký impulz sa po ročnej pauze dostať do reprezentácie a veľmi ma to teší,“ pre promosport.sk vysvetlil Puliš, ktorý počas juniorských rokov hral aj kanadskú QMJHL za Acadie-Bathurst a Rouyn-Noranda.