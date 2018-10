Prekonal hororové zranenie. Smoliar Grznár má ďalšie trápenie

V minulosti mu chceli odrezať nohu, no akoby zázrakom sa dokázali vrátil na extraligové palubovky.

26. okt 2018 o 12:18 Vladimír Širáň

ŽIAR NAD HRONOM. Odchovanec žiarskeho basketbalu Richard Grznár je športovým smoliarom. On však stále myslí pozitívne a verí v športové úspechy.

Ešte v decembru 2013 utrpel ťažké zranenie päty, po ktorom dostal infekciu a chceli mu dokonca odrezať nohu.

Tri roky sa trápil chodením po nemocniciach, absolvoval viacero operácii. Neboli isté, že bude vôbec chodiť. Syn bývalého reprezentačného trénera však ukázal bojovného ducha a 17. mája 2017 sa po hororovom zranení vrátil na súťažné palubovky. Za Inter Bratislava nastúpil vo finálovom zápase proti Komárnu.

Richard Grznár je veľkým bojovníkom, no však aj smoliarom na zranenia. Tento raz nejde o problémovú achilovku. V prípravnom zápase proti Opave si vykĺbil palcový kĺb na nohe.

„Jeden doktor tam videl praskliny, plus problém so šlachou. Druhý lekár tam zas nič nevidel, ale stále ma to bolí. Skúšal som už dvakrát trénovať. Rovný pohyb mi nerobí problém, ale basketbalové pohyby pri zmenách smeru palec nevydrží a vyskakuje mi do strany. Nedrží mi to, po záťaži to zakrváca a opúchne. Netrénujem kvôli tomu už štyri, päť týždňov. Verím, že za týždeň, dva by som už mohol byť v poriadku,“ pre denník Šport povedal Grznár.