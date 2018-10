Pohronie zdolalo Šamorín. Jenčo: Išli sme šťastíčku naproti

FK Pohronie ostalo neporazené aj po pätnástom kole druhej ligy, čo je nový rekord súťaže.

26. okt 2018 o 21:40 Ján Ihracký

15. KOLO

FK Pohronie – FC Šamorín 2:1 (1:1)

GÓLY: 20. Pavúk, 90. Frimmel (pen.) – 33. Almaský

ROZHODOVAL: Horváth, 927 divákov, ŽK: 2 – 5, ČK: 0 – 1

FK POHRONIE: Jenčo – Nosko, Tesák, Pelegríni, Frimmel, Ďungel (82. Košuda), Pavúk, M. Jacko, Paraj, Blahút, Špyrka

FC ŠAMORÍN: Rožník – Marič-Bjekič, Štrbák, Knotek, Šmehyl, Santos, Fuják, Pončák, Almaský (76. Hruška), Da Cruz, Pančík (86. Mezovský)

PRIEBEH ZÁPASU:

Pohronie vstúpilo do zápasu 15. kola aktívnejšie a loptu na svojich kopačkách držalo častejšie ako súper zo Šamorína. Prvou strelou medzi tri žrde sa prezentoval domáci kapitán Pelegríni, brankára Rožníka však neprekvapil. Pohronie šlo do vedenia na konci 20. minúty, kedy akciu po pravej strane nechytateľne zakončil Pavúk – 1:0. Ďalšiu šancu si aktívne Pohronie vypracovalo v 26. minúte, ale zakončenie Ďungela išlo tesne vedľa. O tri minúty neskôr si tutovku vypracovali aj hostia, Mário Jacko sa pošmykol a jeden zo Šamorínčanov postupoval sám na brankára Jenča, ktorý ho však bravúrne vychytal. V 33. minúte chyboval pre zmenu Tesák, ktorý hlavou posúval loptu na Jenča, hlavička však nebola dôrazná a dobehol ju Almaský, ktorý dokázal prelobovať domáceho brankára – 1:1.

V druhom polčase sa hral v úvodnej štvrťhodine vyrovnaný futbal, ani jedno z mužstiev si nevypracovalo vážnejšiu šancu. V 70. minúte hostia zahodili 100%-né šance na to aby sa dostali do vedenia, vyznamenal sa nielen Jenčo, ale aj domáca obrana, ktorá nedovolila lopte prekĺznuť do brány. Na druhej strane onedlho neprekonal z uhla Rožníka Blahút. Desať minút pred koncom sa vyfauloval Silvino Da Cruz a domáci dostali možnosť hrať v závere presilovku. Keď už sa zdalo, že zápas skončí remízou, prišiel v nadstavenom čase faul hostí vo svojom pokutovom území, loptu si na biely bod postavil Frimmel a zariadil ďalšie domáce víťazstvo Pohronia.

OKAMIH ZÁPASU:

Odpískaná penalta v posledných sekundách zápasu za vyrovnaného stavu vzbudí vždy vášne na oboch stranách. Domáci sa tešili, hostia hnevali. Frimmel penaltu suverénne premenil, Rožníkovi nedal žiadnu šancu. Hostia ani po záverečnom hvizde nevedeli posledné sekundy zápasu prehltnúť. V útrobách štadióna mierili svoj hnev na rozhodcov i na samotný štadión.

POSTAVA ZÁPASU:

Dnes vyberáme Tomáša Jenča. Chytil dve tutovky hostí z troch, bol oporou. Hráči pred ním dnes boli v akomsi kŕči.

SLOVÁ AKTÉROV:

Domáci futbalisti i diváci si mohli po zápase zhlboka vydýchnuť. Pohronie natiahlo svoju sériu neporaziteľnosti, keď v tejto sezóne v lige ešte nenašlo premožiteľa. Výsledok je jasný – 15 zápasov bez prehry a rekord druhej ligy v tejto štatistike. Podstatným dielom k tomu prispel aj domáci brankár Tomáš Jenčo: „Šamorín, tak ako každý iný súper v tejto lige, má svoju kvalitu. Takisto odviedol na ihrisku maximum, my sme išli šťastíčku naproti a podarilo sa nám zápas zlomiť na konci. V prvom polčase sme mali viac z hry, hostia v ňom mali dve šance, v druhom polčase jednu. Do viac šancí sme ich nepustili, škoda, že sme neboli efektívnejší skôr.“ Jenčo zachránil svoj tím pri dvoch tutovkách súpera, raz na neho vyzrel Almaský: „Boli to ťažké situácie. Pri tej prvej šanci som čakal do poslednej chvíle čo spraví. Natočil sa mi na obaľovačku, trošku som to tam čakal a podarilo sa mi to nohou vykopnúť. V druhom polčase bol ich hráč už takisto veľmi blízko pri mne, čiže snažil som sa ustáť to čo najdlhšie a trafil ma. Pri tej dorážke to bolo o tom, že to dával do priestoru kde som dočiahol. Keby to uložil inam tak nemám šancu. Chvalabohu, podarilo sa mi to chytiť.“

Sanjin Alagič (tréner Šamorína): Gratulujem trénerovi domácich k víťazstvu. Myslím, že to bol dnes dobrý zápas. Moji hráči hrali veľmi dobre, boli sme kompaktní v obrane. Mali sme veľa šancí, okrem prvých dvadsiatich minút, kedy bolo Pohronie lepším tímom. Potom sme kontrolovali zápas a mali niekoľko dobrých šancí, ale v závere, kedy to bol otvorený zápas s viacerými príležitosťami, bolo šťastnejšie Pohronie. Moji hráči dnes nechali na ihrisku všetko, som na nich hrdý, dúfam, že v nasledujúcom zápase zvíťazíme a dostaneme sa do vrchných poschodí tabuľky.

Milan Nemec (tréner Pohronia): Začali sme veľmi dobre. Myslím si, že prvých 25 minút bolo z našej strany výborných. Medzi 25. a 35. minútou sme súperovi pripravili dve samostatné akcie. Jednu skvele chytil Tomáš Jenčo, z druhej sme dostali gól. Potom, ako hovoril kolega, to bol otvorený zápas. Myslím si takisto, že bol veľmi dobrej úrovne, bol otvorený až do konca. Nakoniec sme vyhrali po penalte, tú situáciu môžem ťažko hodnotiť, nemal som dobrý výhľad, pozriem si to na videu. Sme radi, že sme zachovali sériu, zdalo sa však, že hráčom zväzovala nohy. Robili niektoré veci, ktoré by nemali robiť, preto sme mali v časti zápasu problémy