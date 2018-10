Z diskusie kandidátov na primátora: Jeden z nich chýbal, témou opäť bolo aj kúpalisko

Jeden z troch kandidátov, ktorý najskôr účasť prisľúbil, neprišiel.

31. okt 2018 o 11:13 Ivana Zigová

KREMNICA. Vo verejnej predvolebnej debate v kremnickom kine Akropola sa v utorok večer stretli dvaja z troch kandidátov na primátora Kremnice – úradujúci šéf samosprávy Alexander Ferenčík (nezávislý) a Martin Novodomec (KDH, SaS, OĽaNO), súčasný mestský poslanec.

Tretí z kandidátov Jaroslav Slašťan (nezávislý) o odrieknutí svojej účasti pár dní pred diskusiou informoval na sociálnej sieti. Urobil tak krátko po tom, čo oznámil na polícii, že dostal anonymný výhražný list.

Kúpalisko ako top téma volieb

Moderátor Adrian Kobetič začal diskusiu aktuálnou témou termálneho kúpaliska Katarína, ktoré jeho majiteľ už dva roky neprevádzkuje a mestu ho ponúkol za 750-tisíc eur.

Martin Novodomec vidí možnosti budúceho oživenia areálu, ktorý považuje za základný pilier letnej turistiky v Kremnici, vo verejno-súkromnom partnerstve, ale aj v hľadaní peňazí na využitie geotermálnej energie z externých fondových či z úverových zdrojov. Ako príklad mesta, ktoré si na podobný zámer vzalo úver, spomenul Veľký Meder.

Alexander Ferenčík kúpu kúpaliska zo strany mesta odmieta. Namieta najmä zlý technický stav existujúceho hydrogeologického vrtu aj potrebu vysokých nákladov na prípadné vybudovanie nového. Ak by aj mesto kúpalisko kúpilo, na jeho rekonštrukciu a prevádzkovanie by podľa neho nemalo finančné možnosti.

„Každý by ma hnal svinským krokom, ak by sme kúpalisko kúpili a nevedeli by sme ho prevádzkovať,“ zaznelo od neho počas debaty.

O obchodnom centre rozhodnú budúci poslanci

Už niekoľko rokov rozdeľuje Kremničanov téma výstavby nákupného centra na takzvanom Sokolskom ihrisku. V októbri, teda krátko pred voľbami, miestni obyvatelia spoznali víťaza obchodnej verejnej súťaže, ktorá trvala približne mesiac. Je ním spoločnosť Tesco Stores SR, ktorá na mieste v prípade budúcej dohody s mestom garantuje aj nové športoviská ako náhradu za tie súčasné.

„Vyhlásenie súťaže bolo deklarovaním mesta, že záujem o výstavbu nákupného centra myslí vážne,“ povedal Ferenčík. „Neviem, kde sa berú tie informácie, že dosluhujúci primátor ide predávať ľahkoatletické ihrisko, o tom predsa musí rozhodnúť zastupiteľstvo,“ povedal.

Potvrdil však, že výsledkom celého procesu by napokon mal byť predaj mestských pozemkov pod obchodnú prevádzku so zázemím. Rozhodnutie však už bude záležitosťou budúcich poslancov.

„Súhlasím s obchodnou prevádzkou, je potrebná, chýba tu totiž konkurencia,“ zareagoval Novodomec. Problém vraj nemá ani s umiestnením nákupného centra na ľahkoatletickom ihrisku, čo už v minulosti vzbudzovalo medzi Kremničanmi vášne.

„Problém som mal len s postupom,“ povedal s tým, že rýchlu súťaž považoval zo strany súčasného vedenia za zbieranie predvolebných bodov.

„Máme už víťaza, ale nemáme u nás doma vyriešené základné administratívne povinnosti,“ spomenul zatiaľ nezmenený územný plán pre lokalitu na okraji sídliska Huty, kde má supermarket vyrásť. Rovnako ako Ferenčík zopakoval, že všetky ďalšie kroky zo strany samosprávy, ktoré budú trvať minimálne niekoľko mesiacov, už budú na ich nasledovníkoch v zastupiteľstve.

Cestovný ruch: Najviac rezonuje Skalka

Moderátor sa dotkol aj otázok súvisiacich s cestovným ruchom v meste a jeho okolí.

Novodomec považuje za dôležité usporiadať zmluvné vzťahy so subjektmi na Skalke, čo sa za ostatné roky nedarí. Výhrady má voči súčasnému spojeniu Kremnice s Martinom a Turčianskymi Teplicami v Oblastnej organizácii cestovného ruchu Turiec – Kremnicko, naopak uvítal by podľa neho logickejšie pripojenie k inej organizácii v Banskobystrickom kraji či vytvorenie vlastnej.

Ako primátor by podporoval projekt Jarabica, na ktorom už nejaký čas pracuje mestská eseročka Mestské lesy Kremnica a vďaka ktorému by mali vzniknúť viaceré turistické atrakcie v okolí kalvárie a vrchu Jarabica.

Ferenčík si naopak nemyslí, že by Kremnica bola v rozvoji cestovného ruchu pozadu. „Skalka je priestor, kde treba doplniť chýbajúce služby,“ povedal s tým, že mesto má v stredisku minimálny dosah na zjazdové lyžovanie, sústredí sa tak na rozvoj podmienok pre bežecké lyžovanie.

Popri koncepčnom prístupe by podľa jeho slov malo mesto reagovať na problémy, ktoré vyvstanú, flexibilne. „Na Skalke sa nám to celkom úspešne darí,“ myslí si. Pripomenul nový vodný zdroj pre mestské Relax centrum, ale aj potrebu parkovacích miest, ktorá podľa neho vyvstala výraznejšie len minulú sezónu.

Kremnicu by si vedel predstaviť ako člena Oblastnej organizácie cestovného ruchu Stredné Slovensko, ktorá združuje napríklad aj Banskú Bystricu či Zvolen.

O firme primátora aj o zóne Veterník

Kandidáti reagovali na dopyty zo strany divákov, no otázky si kládli aj vzájomne.

Novodomec sa Ferenčíka pýtal napríklad na možný konflikt záujmov v súvislosti s primátorovou stavebnou firmou a zákazkami na území Kremnice a s jeho dosahom na všetky stavebné konania, o ktorých má ako štatutár mesta informácie. Ten reagoval , že mestských zákaziek sa jeho firma, v ktorej je aktuálne konateľkou jeho manželka, nezúčastňuje a ak sa zúčastňuje na súkromných stavebných projektoch, je to podľa neho v poriadku.

„Nevidím konflikt záujmov, keď firme súkromný subjekt niečo podobné zadá. Kým v tom nie sú verejné zdroje, problém nevidím,“ reagoval Ferenčík a odkázal, že ak niekto vidí porušenie zákona, má možnosť to riešiť.

Priestor, kde mohol konfrontovať protikandidáta, využil Ferenčík skôr na spresnenie niektorých vlastných postojov. Novodomca sa napríklad pýtal na jeho výhrady k postupu súčasného vedenia mesta v témach, ako sú Tesco na ľahkoatletickom ihrisku či zóna Veterník.

„Myslím si, že na zóne Veterník sa pracuje kontinuálne,“ reagoval napríklad na Novodomcove slová, že príprava územno-plánovacej dokumentácie sa zbytočne naťahuje celé volebné obdobie a reálne kroky vedúce k výstavbe bytov v lokalite tak meškajú.

Predstavili svoje zámery

Pri stručnom zhrnutí svojich zámerov do budúceho volebného obdobia Ferenčík hovoril ako o svojich prioritách o nájomných bytoch pre seniorov v bývalom špitáli či o obnove polikliniky a o ďalších rekonštrukciách ciest a chodníkov.

Novodomec zase hovoril o tom, že chce byť primátorom, ktorý otvorene komunikuje s verejnosťou aj s poslancami. Kremničanov chce viac zapojiť do rozhodovania. Predstavil sám seba ako slušnú alternatívu a povedal, že sa chce verejnej službe venovať naplno bez vedľajších osobných a podnikateľských záujmov.

Tradičná diskusia v kine Akropola pred primátorskými voľbami sa v Kremnici konala už tretíkrát, prvýkrát s ňou prišlo miestne občianske združenie 1115 v roku 2010. So združením, ktoré je prevádzkovateľom kina ako kultúrneho centra, ju spoluorganizoval lokálny spravodajský portál Žiar24.