Padol aj Inter. Pelegríniho tešia plniace sa tribúny (+FOTO)

Keď sme začínali hrať prvé kolá tak tu bolo ticho, ľudia sa prišli na zápas pozrieť a teraz fandia, na konci zápasu stoja, čo je úplne perfektné, hovoril po zápase domáci kapitán.

3. nov 2018 o 12:30 Ján Ihracký

16. kolo

FK Pohronie – FK Inter Bratislava 1:0 (1:0)

GÓL: 11. Pelegríni

ROZHODOVAL: Prešinský, 1638 divákov, ŽK: 1 – 1

FK POHRONIE: Jenčo – Nosko (83. M. Jacko), Tesák, P. Jacko, Pelegríni, Frimmel, Ďungel (57. Košuda), Pavúk (89. Vondryska), Paraj, Blahút, Štyrka

INTER BA: Goga – Štrba, Šalata, Tóth (86. Olatunji), Kochan (77. Svečula), Labuda, Vlček (56. Marie), Šulc, Quintón, Baldovský, Issa

PRIEBEH ZÁPASU:

Od začiatku zápasu sa hra prelievala zo strany na stranu. Prvá strela patrila domácim hráčom, keď v šiestej minúte zakončoval Blahút a Goga vyrazil loptu na roh. Na konci 11. minúty zahrával priamy kop domáci kapitán Pelegríni, ktorý opäť nechal vyniknúť svoje technické schopnosti a presnou strelou k žrdi otvoril skóre – 1:0. V 17. minúte Pohronie zahodilo dve tutovky, keď sa s loptou osamotený v šestnástke ocitol najprv Ďungel a následne aj Tesák. S oboma šancami si poradila obrana Interu na čele s brankárom Gogom. V 20. minúte prvýkrát pohrozili aj hostia, v šestnástke hlavičkoval Šulc, Jenčo si však poľahky poradil. V 25. minúte si loptu k priamemu kopu opäť prichystal Pelegríni, jeho pekná strela však tentokrát mierila len do bočnej siete.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Pohronie nemalo dobrý vstup do druhého polčasu a iniciatívu prebral Inter, v 57. minúte nebezpečne vystrelil nový muž na ihrisku Marie. Ten si šancu vypracoval aj o štyri minúty neskôr, Jenčo však svoj tím podržal. Na konci 66. minúty pohrozilo aj domáce Pohronie, ktoré si vypracovalo niekoľko sľubných šancí, no obrana s brankárom hostí si s príležitosťami poradila. O minútu neskôr sa šestnástkou pekne štrikoval Košuda, ale Inter odolával. V 78. minúte sa opäť mohli presadiť domáci, Blahútova krížna strela len tesne minula bránu. Inter sa hotoval v závere zatlačiť domácich, tí však umnou hrou doviedli zápas do úspešného konca. O týždeň čaká Pohronie posledný zápas pred zimnou prestávkou, v piatok do Žiaru nad Hronom zavíta nováčik z východu – Lipany.

MOMENT ZÁPASU:

Pohronie rozhodlo zápas gólom z úvodu. Priame kopy a Lukáš Pelegríni, to ide k sebe. Súperovým brankárom už túto sezónu pripravil zrejme nejednu nočnú moru.

HRÁČ ZÁPASU:

Bol ním spomínaný Pelegríni, aktívny smerom dopredu aj dozadu, bojovnosťou schopný strhnúť mužstvo. Kilometre našprintoval Ďungel, v dobrej forme hrá Blahút. Patrik Jacko sa vrátil do zostavy a rozhodne nesklamal.

SLOVÁ AKTÉROV:

Po zápase bola väčšina prítomných novinárov zvedavá hlavne na slová kapitána domáceho mužstva Lukáša Pelegríniho: „Veľmi ťažký zápas, prvoligových parametrov. Striedalo sa to hore-dole, nebolo to pokojné. Ľudia stále žili. Myslím, že sme išli viac za víťazstvom ako súper. Nie je to jednoduché stále vyhrávať, tu sa ukazuje naša sila, sila nášho kolektívu.“ Pohronie čaká ešte posledný zápas s Lipanmi, potom nasleduje zimná prestávka. Dokáže mužstvo „prázdninovať“ s nulou v kolónke prehier? „Urobíme všetko pre to. Ešte máme týždeň, nemôžeme nič podceniť, lebo sa nám to môže vrátiť. Popracujeme a dúfame, že to zvládneme. Máme už nejaké šrámy, ale keď prídu víťazstvá, tak aj tie rany sa hoja ľahšie.“ povedal Pelegríni. A čo hovorí domáci kapitán na návštevu jesene? „Super. My sme presne toto chceli. Jedna vec sú výsledky a postavenie v tabuľke, ale my hráme pre ľudí a tu sa ukazuje, že ideme správnou cestou, lebo ľudia prichádzajú. Štadión sa plní. Samozrejme, boli by sme blbí, keby sme nevnímali tabuľku, že sme hore, ale mňa osobne toto teší oveľa viac ako postavenie v tabuľke. Ľudia žijú. Keď sme začínali hrať prvé kolá tak tu bolo ticho, ľudia sa prišli na zápas pozrieť a teraz fandia, na konci zápasu stoja, čo je úplne perfektné.“ zakončil Pelegríni.

Miroslav Jantek (tréner Interu): Gratulujem súperovi k výbornému výkonu a víťazstvu, domácim fanúšikom k skvelej zábave, ktorá tu dnes bola. Z nášho pohľadu určite prevládajú pocity sklamania, keďže si myslím, že sme neboli horším tímom. Bohužiaľ, opäť sa prejavila neefektivita v situáciách, ktoré rozhodujú o góloch a bodoch. Možno z kontextu zápasu by nám prináležal aspoň bod, ale futbal rozhodujú hráči a efektivita. Domáci využili štandardnú situáciu, kedy my sme ešte v úvode neboli úplne koncentrovaní na defenzívnu robotu, hlavne v prechodovej fáze smerom naspäť, to sa nám nakoniec stalo osudným. Potom si myslím, že sa rozbehol veľmi dobrý druholigový zápas. Bolo tempo hry, bolo sa na čo pozerať, domáci mohli zvýšiť vedenie, aj my sme mali možnosť vyrovnať. Pre mňa ako trénera je to sklamanie, hlavne, keď v takomto zápase prehráme 1:0.

Milan Nemec (tréner Pohronia): S Interom bývajú výborné zápas vždy, pokiaľ som tu ja, tak toto je už tretí zápas a každý mal veľmi dobrú úroveň, dneska tomu nebolo inak. Dostali sme sa do zápasu gólom Pelegríniho. Myslím si, že potom to bol taký vyrovnaný zápas. Hostia sa nedostali do nejakých šancí, ale ani my nie. Dnes to nebola celkom naša hra, kazili sme predfinálne veci hlavne v prvom polčase. V druhom polčase 15-20 minút mal navrch Inter. Vedeli sme, že to je kombinačne veľmi dobré mužstvo, čo sa aj potvrdilo. Mali tam pár závarov pred bránou, našťastie, naši hráči to ubránili. Potom sme sa dostali do troch-štyroch vynikajúcich situácií, chalani to riešili silove, tam to trebalo riešiť inak. Nemal to kto urobiť, preto zápas skončil 1:0. Záver zápasu sme už uhrali takticky a sme radi za víťazstvo.