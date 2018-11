Padol nový rekord druhej ligy. Jeho autorom je FK Pohronie

Žiarskemu mužstvo sa podaril husársky kúsok. Prekonal rekord v počte neprehraných zápasov. Doteraz tento výstavný kúsok patril ŠKF Sereď

3. nov 2018 o 13:51 Vladimír Širáň

ŽIAR NAD HRONOM. Pred sezónou mali jasné ambície. Prilákať čo najviac divákov na nový štadión. Teraz patria v návštevnosti medzi najlepších v druhej lige. Dopomohla k tomu aj šnúra bez prehry, ktorá sa vyšplhala na číslo šestnásť. Doteraz patril rekord Seredi, ktorá minulý rok nenašla premožiteľa v štrnástich dueloch.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Výborná jesenná časť

Tento štatistický údaj je obdivuhodný, pretože pred sezónou mali Pohrončania úplne iné plány a na takýto rekord ani nepomysleli.

„Keby nám niekto povedal pred začiatkom jesennej časti, že po 16-tich kolách budeme na prvom mieste v tabuľke a bez jedinej prehry, tak by som tomu samozrejme neveril. Dnes je to realita, ale my to v klube a ani v šatni vôbec nepreceňujeme. Práve naopak, nabáda nás to k ešte lepšej a dôslednejšej práci ako