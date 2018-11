Antal pre letáky a samolepky podal trestné oznámenie

Materiály sa vizuálom podajú jeho vlastným, obsahom sa však líšia.

5. nov 2018 o 14:23 Ivana Zigová

ŽIAR NAD HRONOM. Primátor Žiaru nad Hronom Peter Antal, ktorý sa otento post uchádza opätovne aj v aktuálnych voľbách, podal trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu ohovárania. Informoval o tom na sociálnej sieti.

Dôvodom sú letáky a samolepky, ktoré sa v meste - na vchodoch do bytových domov, ale aj na smetných košoch, objavili v ostatných dňoch. Hoci vizuálom pripomínajú Antalovu oficiálnu kampaň, ich obsah sa s ňou nestotožňuje.

Letáky odkazujú na Antalove aktivity v parlamente aj na to, že je členom a podpredsedom strany Most - Híd. Samolepky o ňom ako o žiarskom kandidátovi hovoria v maďarčine, on však tvrdí, že o jeho kampaň v žiadnom prípade nejde.

"Považujem to špinavú antikampaň, ktorá stála nemalé peniaze. Ide o zneužitie môjho sloganu a celkovo mojich predvolebných materiálov," zareagoval pre MY.

"Nechcem na nikoho ukazovať, verím, že polícia nájde tých, ktorí to meste povylepovali a dostane sa aj k objednávateľovi," dodal.

Krajská policajná hovorkyňa Petra Kováčiková potvrdila, že polícia oznámenie prijala a preveruje ho.

Antal kandiduje na primátora za koalíciu strán Most-Híd, Smer - SD a SNS. Jeho jedinou protikandidátkou vo voľbách je ako nezávislá Mariana Páleníková, ktorá v minulosti pôsobila aj ako prednostka žiarskeho mestského úradu.

Páleníková sa od antikampane dištancuje ako od niečoho, čo je "absolútne pod jej úroveň".

"Som šokovaná a zhnusená. Po dnešnom statuse primátora som vážne mala chuť vzdať sa kandidatúry, ale neurobím to, aj keď si to niekto veľmi prial. Budem očakávať výsledky vyšetrovania, pretože mám absolútne čisté svedomie," zareagovala na svojom oficiálnom predvolebnom profile na sociálnej sieti.