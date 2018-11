Nové stromy na žiarskom námestí už vysadili. Tieň do centra priviezli z Holandska

Na Slovensku mesto dodávateľa sadeníc v podobnej kvalite a výške nenašlo.

6. nov 2018 o 13:09 Ivana Zigová

ŽIAR NAD HRONOM. Na vydláždenej kruhovej časti žiarskeho Námestia Matice slovenskej vysadili takmer dvadsať pomerne vysokých stromov. Do Žiaru ich priviezli až z Holandska, na Slovensku totiž mesto dodávateľa sadeníc v podobnej kvalite a výške nenašlo.

„Sú to najmä platany a jasene, no na zelených plochách pred bývalým Domom kultúry plánujeme zasadiť aj dve jedle srienisté, z ktorých jedna by v budúcnosti mohla slúžiť aj ako vianočný stromček,“ priblížila aktuálny projekt zazelenania centra Marcela Gendiarová z odboru životného prostredia žiarskeho mestského úradu.

Stres z presadenia má zmierniť jarný rez

Žiarčania žiadajú tieň a viac zelene v tejto časti námestia roky, stromom sa tam však dosiaľ nedarilo.

„Mestské prostredie je pre dreviny extrémne, pôda je tu výrazne pozmenená, je v nej množstvo stavebného odpadu, nie je prevzdušnená, chýbajú v nej živé organizmy, nedochádza tu k potrebnému priesaku vody. Stromy na takýchto mestských plochách dostávajú výrazný úpal najmä počas horúčav,“ priblížil ekológ a ovocinár Ľudovít Vašš, ktorý pri výsadbe inštruoval pracovníkov mestskej eseročky Technické služby Žiar nad Hronom.

„Nechceme, aby tu tieto stromy len prežívali, chceme, aby sa im skutočne darilo, aby rástli a rozvíjali sa. Mali by tiež spoluvytvárať genia loci, aby sa tu ľudia príjemne cítili,“ povedal a vymenoval opatrenia, ktoré to majú zabezpečiť.

Pre balové sadenice s výškou viac ako desať metrov vykopali veľké jamy, aby mali korene dostatok miesta. Do centra tiež naviezli kvalitnú zeminu obohatenú humusom a hubami, ktoré žijú na koreňoch dreviny a pomáhajú jej prijímať živiny z pôdy.

Takmer päť metrov štvorcových plochy v okolí stromov zasypú drevnou štiepkou, aby umožnili dobré vsakovanie dažďovej vody.

Dreviny majú oporu v zemi aj nad ňou – pod povrchom sú zemné kotvy z popruhov, ktoré stabilizujú koreň, nad zemou tri pevné koly.

„Dôležitá bude aj pravidelná a plánovaná zálievka v suchom období. V jarných mesiacoch čaká stromy tiež rez, ktorý má zmierniť ich stres z presadenia a pomôcť k lepšiemu rastu. Proti jarnému úpalu použijeme obalenie kmeňov jutovinou,“ povedal o ďalšej starostlivosti odborník.

Čiastočný tieň s prvými listami

Projekt zazelenania námestia vrátane nových kvetinovych zahonov, ktoré pribudli po krajoch kruhovej časti už pred časom, má stáť mesto celkovo 75-tisíc eur.

Na techniku a personál bola výsadba pomerne náročná. „Kruhovú časť sme počas jej trvania opáskovali, dôvodom bola bezpečnosť,“ spomenula Gendiarová. V týchto dňoch v okolí stromov upravujú dlažbu.

Kedy by sa Žiarčania mohli dočkať tieňa, zatiaľ pracovníčka, ktorá má na starosti mestskú zeleň, povedať nevie.

„Stromy budeme strihať, aby sa vytvorili kvalitné kostrové konáre a aby sme založili peknú korunu. Samozrejme, čiastočný tieň možno čakať hneď, ako stromy budú mať listy,“ povedala.