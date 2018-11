Žiarsky cyklistický talent mení dres. Odchádza do Česka

Adam Foltán zo Žiaru nad Hronom sa posúva o level vyššie. Zaujala ho ponuka českého klubu TopForex Lapierre. Jedná sa o mladý tím so zvučnými menami v organizačnom tíme.

6. nov 2018 o 13:02 Vladimír Širáň

Vieme, že toto bola vaša posledná sezóna. Vedel by si ju zhrnúť?

- Áno, veru je posledná a môžem ju zhrnúť, že pre mňa bola aj najúspešnejšia.

Čo všetko ste dosiahli v tejto sezóne?

- Podarilo sa mi viacero úspechov. Najväčšie by som spomenul, že som sa stal majstrom Slovenska v časovke, ďalej som vyhral celkové víťazstvo v rebríčku Slovenského pohára, a taktiež som získal svetové body.

Tak na slovenskej scéne sa vám darí. A čo svetová?

- Tak tam sa mi tiež darilo v rámci možností. Podarilo sa mi nominovať na všetky preteky svetového pohára. A hlavne som sa nominoval aj na majstrovstvá Európy a sveta. Na ME som skončil okolo 20. miesta, čo je pre mňa super.

Dobre to bolo zhrnutie minulej sezóny. Čo ďalej vy a cyklistika?

- Keďže cyklistický klub Žiar nad Hronom nemá kategóriu U23 a ani mužov, tak tu ostať nemôžem. Taktiež na Slovensku nie je taká úroveň ako v zahraničí a ostať tu by ma neposunulo v budúcnosti, tak som sa rozhodol odísť do Česka.

Viete povedať presne o aký klub sa jedná?

- Áno, nie je to žiadne tajomstvo. Je to tím TopForex Lapierre. Ide o mladý český klub, ktorý má skúsených ľudí v organizačnom tíme, ktorí kedysi pôsobili pri tímoch ProTour.

Spomínali ste, že v novom klube sú mladí pretekári. Poznáte sa s niektorými aj osobne?

- Áno. V novom klube sú len pretekári do 23 rokov, osobne sa tam poznám s Matejom Blaškom, ktorý tam teraz so mnou nastupuje do klubu. A ešte sa poznám s Vojtom Řepom, s ktorým som túto sezónu pretekal.

Viete, čo bolo prvým dôvodom, že sa vám kluby začali ozývať?

- Tak najviac som to pocítil, keď som vyhral titul majstra Slovenska. Ale určite tam boli aj iné dôvody, ktoré zavážili.

Mali ste aj iné ponuky na prestup. Alebo z Čiech bola jediná?

- Mal som ponuku z Francúzska, z Bretónskeho klubu Pays de Dinan, no bolo by to komplikované, pretože musím dokončiť školu. V klube, do ktorého idem, mám oveľa lepšie podmienky. Taktiež som mal ponuky z českých a slovenských tímov. Ja myslím, že som sa rozhodol správne, predsa len to čo ma posunie ďalej je výkonnosť a tvrdá robota.

Aké sú momentálne vaše plány do budúcna?

- Určite sa chcem čo najrýchlejšie aklimatizovať do kategórie U23 a dosahovať čo najlepšie výsledky. Takisto by som chcel aj budúcu sezónu získať majstra Slovenska. Rád by som opäť získal aj svetové body, ktoré nám zvyšujú miestenky na majstrovstvách sveta.

V Žiari ste robili cyklistiku dlhé roky. Viete si spomenúť na veselú a smutnú príhodu?

- Tak veselých a smutných príhod bolo veľa. Smutné najmä asi začiatkom bicyklovania, keď som chcel skončiť, pretože ma to vtedy nebavilo, a ani som nemal výsledky.

A veselé príhody boli v podobe víťazstiev a zábavy s priateľmi v klube, ťažko hovoriť o nejakej konkrétnej.

A nejakú pikošku by ste nám vedeli povedať?

- Nie je to moc pikoška, ale pred tromi mesiacmi sa mi narodila sestra, tak ju mám plnú hlavu, čiže to beriem ako pikošku.

Určite vám CK Žiar nad Hronom dal veľa, chceli by ste bývalým kolegom niečo odkázať?

- Určite áno. V prvom rade poďakovať za to, čo pre mňa spravili. A hlavne popriať im veľa šťastia a úspechov do budúcnosti.

Každý športovec má sny, ciele. Máte aj vy?

- V každom prípade byť zdravý, pretože bez toho sa žiaden šport robiť nedá. Určite sen každého cyklistu je dostať sa do nejakého WorldTourového tímu, a to platí aj u mňa. V pohode by som zobral aj rolu domestika, to si viem predstaviť ako svoj džob.