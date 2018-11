V Žiari zaviedli systém inteligentného parkovania. Zatiaľ bez parkovného

Akým spôsobom ľudia využívajú parkovacie miesta v centre, chce mesto sledovať osemnásť mesiacov.

6. nov 2018 o 15:05 Ivana Zigová

ŽIAR NAD HRONOM. V Žiari nad Hronom dnes spustili testovaciu prevádzku inteligentného parkovania v centre mesta, potrvá osemnásť mesiacov.

Prvých 120 miest vybudovaných mestom - na Ulici Š. Moysesa pri mestskom úrade, pri pošte a bankách, ale aj na Námestí Matice slovenskej pri novej tržnici a pri hoteli Luna, vybavili špeciálnymi senzormi obsadenosti, ktorých batéria má životnosť niekoľko rokov.

Zariadenia osadili pod povrch vozovky, dokážu rozoznať, či nad nimi auto stojí alebo nie.

Žiar ako prvá lastovička

Vďaka novej platforme Zaparkuj.to prístupnej cez webové rozhranie, ale aj cez mobilnú aplikáciu pre systémy Android a iOS dokážu vodiči bezplatne pomerne rýchlo vyhľadať najbližšie voľné parkovacie miesto v centre mesta a vyhnúť sa tak zbytočnému jazdeniu v okolí svojho cieľa.

„Pre mesto je to najmä o informáciách a o štatistikách o parkoviskách, pre vodiča je to o tom, že si dokáže nájsť parkovisko, kde sú voľné miesta a dokáže sa naň odnavigovať. Informáciu o voľnom mieste môže navyše zdieľať,“ priblížil Martin Luknič, IT špecialista zo spoločnosti Orange Slovensko, ktorá novú platformu v Žiari nad Hronom sprístupnila ako v prvom meste na Slovensku.

„Je stavaná tak, aby sa do nej postupne mohli zapojiť aj iné mestá, bude globálna, Žiar nad Hronom je však prvá lastovička,“ potvrdil Luknič. Riešenie vzniklo v spolupráci so študentmi Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Chcú vytlačiť dlhodobo parkujúcich

Mesto vidí v novinke nielen službu pre obyvateľov, ale aj ekonomické a environmentálne benefity.

„Hlavnou ambíciou je, aby krátkodobý návštevník, či už chce ísť na úrad alebo do reštaurácie, mal kde zaparkovať a aby na miesto mohol byť vynavigovaný, to je krok číslo jedna. Krok číslo dva je vytesniť dlhodobo parkujúcich, ktorí zneužívajú to, že parkovanie v centre mesta je bezplatné,“ objasnil zámer prednosta žiarskeho mestského úradu Juraj Miškovič, ktorý má na starosti práve agendu smart riešení.

Systém navyše mestu poskytne množstvo informácií o správaní sa vodičov. V nasledujúcich osemnástich mesiacoch ich chce radnica analyzovať a získať tak prehľad o vyťaženosti a obrátkovosti jednotlivých parkovacích miest.

„Na základe získaných dát sa rozhodneme, ako optimálne nastaviť systém parkovania v centre,“ povedal Miškovič s dôvetkom, že niekde následne prostredníctvom dopravného značenia pravdepodobne obmedzia státie časovo. „Podobne ako v nákupných centrách, kde máte prvé tri hodiny zadarmo. Musíme ale riešiť vodičov, ktorí zneužívajú bezplatné parkovanie v centre,“ zopakoval.

Zatiaľ bez spoplatnenia

Miesta by tak v budúcnosti mohli byť k dispozícii krátkodobým návštevníkom centrálnej zóny počas pracovnej doby cez týždeň a obyvateľom okolitých bytoviek po večeroch a cez víkendy.

„Nebavili sme sa o konkrétnej výške parkovného. Systém nie je vybudovaný preto, aby sme miesta spoplatnili, až čas osemnástich mesiacov ukáže, či vôbec budeme vyberať parkovné a keď áno, v akom režime. Či trebárs dve alebo tri hodiny bude zadarmo a až následne sa bude spoplatňovať,“ odpovedal dnes na otázku MY v súvislosti s možným spoplatnením parkovania v okolí námestia žiarsky primátor Peter Antal.

Podľa zverejnenej zmluvy stojí osadenie senzorov, systém a jeho prevádzka zo strany spoločnosti Orange Slovensko viac ako 21 600 eur s DPH. Prvých 18 mesiacov, počas ktorých chce mesto výstupy analyzovať, firme za prevádzku novinky platiť nebude. Dôvodom je práve skutočnosť, že Žiar nad Hronom je pre ňu referenčným mestom.

„Prevádzka jedného parkovacieho miesta mesto na mesiac stojí štyri eurá,“ spresnil Miškovič.