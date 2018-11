Manželku bil s tým, že "si ju odsedí". Súd ho teraz za týranie poslal za mreže

Banskoštiavničanovi Miroslavovi (67) súd vymeral nepodmienečný trest.

6. nov 2018 o 16:54 SITA

BANSKÁ ŠTIAVNICA. Odvolací senát Krajského súdu v Banskej Bystrici dnes potvrdil trest dva roky odňatia slobody nepodmienečne za týranie manželky pre 67-ročného Miroslava V. z Banskej Štiavnice. Ten týranie 61-ročnej manželky priznal, ale odvolal sa, lebo trest sa mu zdal neprimerane prísny.

Pretože doteraz nebol odsúdený, požadoval podmienečný trest. Krajský súd mu nevyhovel a prvostupňový verdikt potvrdil. Predseda hneď nariadil aj výkon trestu.



Muž na súde v Žiari nad Hronom priznal, že takmer päť mesiacov, od novembra minulého roku až do 4. apríla tohto roku atakoval svoju manželku. Opakovane jej vulgárne nadával, ponižoval ju, vyhrážal sa jej zabitím a fyzicky ju napádal. Škrtil ju a bil po tvári s tým, "že si ju odsedí a skôr sa on vráti z basy ako ona z nemocnice."

Vždy to robil pod vplyvom alkoholu a znalec konštatoval, že Miroslav jezávislý od tejto návykovej látky, hoci ten to odmieta. Preto mu súd okrem nepodmienečného trestu uložil aj povinnosť absolvovať protialkoholickú liečbu ambulantnou formou.



Miroslav si trest odpyká v ústave s minimálnym stupňom stráženia, lebo nebol doteraz trestaný. Od 5. apríla je vo väzbe a to sa mu započítava do výkonu trestu.

Predseda senátu ho upozornil, že v prípade dobrého správania sa vo väzení bude môcť požiadať o skoršie prepustenie na podmienku.