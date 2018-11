Dvaja bežci z nášho regiónu v pozícii maratónskych vodičov na MMM v Košiciach

Michal Kováč a Jozef Mecele sa zhostili zaujímavej role. Od organizátorov dostali dôveru byť na Medzinárodnom maratóne mieru oficiálnymi vodičmi.

7. nov 2018 o 11:56 Vladimír Širáň

ŽIAR NAD HRONOM. Medzinárodný maratón mieru v Košiciach, jedno z najmasovejších športových podujatí na Slovensku si zapísal svoj 95. ročník. V niekoľkých bežeckých disciplínach bolo zaregistrovaných viac ako 13-tisíc bežcov. V hlavnej disciplíne maratón bežalo 1402 mužov a 221 žien z 32 krajín. Tak, ako je to zaužívané na popredných masových svetových maratónoch, aj organizátori MMM už niekoľko rokov pomáhajú zúčastneným bežcom dosiahnuť cieľový čas 3:00, 3:30, 4:00 a 4:30 hod s pomocou tzv. oficiálnych vodičov. Vodiči sú spravidla skúsení maratónci, ktorí sa snažia počas celej maratónskej trate diktovať rovnomerné tempo, aby v cieli dosiahli stanovený čas a doviedli záujemcov z radov štartujúcich do cieľa v tomto čase.

Presvedčili aj naši

V zostave jedenástich vodičov dostali dôveru organizátorov aj dvaja bežci zo žiarskeho regiónu – 57-ročný Jozef Mecele zo Starej Kremničky (Slovalco Žiar) na čas 4:00 hod a o tridsať rokov mladší Michal Kováč z Lovčice-Trubína na čas 3:30 hod. Zatiaľ čo Mecele odbehol tento raz svoj 84. maratón, z toho po dvadsiaty prvý raz na MMM, slovenský reprezentant v behu do schodov Kováč mal maratónsku premiéru. Obaja boli pri svojej práci ešte dvoch kolegov. Mecele dosiahol v cieli čas brutto 3:59:33 a čas netto 3:58:13. Kováčovi sa zastavil časomer na 3:30:48 brutto a 3:29:59 netto.

Na maratón len slová chváli

„Veľmi som sa chcel zúčastniť maratónu v Košiciach, keďže z každej strany som počul len chválu a pozitívne ohlasy na toto podujatie. Bežať maratón súťažne a na umiestnenie som si netrúfal, na to nemám natrénované, a tak som s radosťou privítal možnosť robiť vodiča a pomôcť druhým bežcom zabehnúť svoj vysnívaný čas. Mojou úlohou bolo bežať rovnomerne, tak aby som v cieli dosiahol čas na úrovni 3 hodiny 30 minút. Od začiatku som si preteky užíval, na každom mieste pozdĺž trate bolo množstvo divákov, ktorí neúnavne povzbudzovali, atmosféra bola v skutku jedinečná. V prvej polovici bežalo spolu so mnou vyše 100 ľudí, nálada bola priateľská. Posledných 10 km už každý siahal na dno svojich síl. Tiež som cítil, že nohy nie sú zvyknuté na takúto porciu kilometrov a trochu som sa obával aby som nedostal kŕče. Taktiež som mal čo robiť s rátaním času a vzdialenosti, keďže hodiny neukazovali úplne presne musel som si dookola počítať minúty a kilometre len na základe značiek na ceste. Bol som spokojný, že som pomohol a splnil svoju úlohu. Určite sa do Košíc ešte vrátim,“ zhodnotil svoje účinkovanie na MMM Michal Kováč.

„To, že ma organizátori najstaršieho európskeho a tretieho najstaršieho svetového maratónu oslovili s ponukou plniť úlohu bežeckého vodiča som bral ako poctu a zároveň zodpovednosť. Rozhodli sa tak aj na základe môjho pôsobenia v tejto úlohe na jarnom ČSOB Bratislava Marathon, kde som robil v r. 2009-2013 päťkrát vodiča na čas 3:45 hod a v r. 2016-2018 tri razy na čas 4:00 hod. Myslím, že sme si svoju úlohu v Košiciach spolu s mojimi dvomi vodičskými kolegami splnili, čoho dôkazom mohlo byť, že sa nám v cieli niekoľkí bežci poďakovali. Počas behu sme spolubežcov aj povzbudzovali a hlásili im priebežné medzičasy. Zažil som obrovské bežecké emócie,“ povedal Mecele.