Z Pohronia až do reprezentácie

Mladý talent, ktorý momentálne háji farby FK Pohronia sa predstaví v národnom drese. Premiéru by mohol zažiť v prípravnom zápase proti Saudskej Arábii.

8. nov 2018 o 21:45 Vladimír Širáň

ŽIAR NAD HRONOM. Jeden z množstva mladíkov, ktorí obliekajú dres Pohronia sa prepracoval až do reprezentácie. Jozef Špyrka to dokázal aj napriek tomu, že pôsobí len v druhej najvyššej slovenskej lige.

Nominácia ho veľmi potešila

Hrať s dvojkrížom na hrudi je pre každého futbalistu česť. Inak to nie je ani u hráča Pohronia.

„Dostať sa do repre je obrovská česť, veľmi si to vážim a zároveň sa teším,“ zareagoval na reprezentačnú pozvánku ofenzívny univerzál Jozef Špyrka.

V zápase, kde FK Pohronie hostilo Inter Bratislava sa osobne bol pozrieť tréner reprezentačnej 21-ky, Adrián Guľa.

„Sme radi za to, že chlapci dostávajú šancu v mužskom futbale. Pred niekoľkými dňami som videl veľmi zaujímavý zápas Pohronie – Inter Bratislava, ktorý sa hral pod umelým svetlom, na krásnom štadióne, s výbornou fanúšikovskou základňou a