Klienti banskoštiavnického Domova Márie už odvolili

K volebným urnám chodia najmä mladí a stredná generácia.

10. nov 2018 o 15:04 TASR

BANSKÁ ŠTIAVNICA. Klienti Domova Márie, ktorý sídli na Špitálskej ulici v Banskej Štiavnici, už odvolili. Aj keď volebná miestnosť okrsku číslo 9 sídli priamo v priestoroch zariadenia, členovia volebnej komisie sa vybrali za nimi s prenosnou

volebnou urnou.

Volebná miestnosť je v zariadení situovaná už niekoľkýkrát. "Je to viac-menej z kapacitno-priestorových dôvodov," priblížil predseda okrskovej volebnej komisie Milan Kašík.

Voľby tu podľa jeho slov zatiaľ prebiehajú bez problémov. K volebným urnám chodia najmä mladí a stredná generácia, starších je pomenej. Najvyššiu účasť očakávajú v popoludňajších hodinách. V okrsku je zapísaných 608 voličov.

Svoje volebné právo si do tejto miestnosti prišla uplatniť aj pani Mária. "Rozhodovala som sa rozumom, na základe ľudí, ktorých poznám a nie na základe politiky," skonštatovala. Nová samospráva by mala podľa nej riešiť najmä cesty, prístupnosť do okolitých okresných miest a zamestnanosť.