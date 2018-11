V Psiaroch v Hronskom Beňadiku sa volí v Cisárskej akadémii Marca Aurelia

Stará dedinská škola sa zmenila na recesistickú akadémiu. Dnes si v nej volia, celkom vážne, starostu.

10. nov 2018 o 19:47 Ivana Zigová

HRONSKÝ BEŇADIK - PSIARE. V Psiaroch, ktoré sú súčasťou Hronského Beňadika, sa dnes volí v starej škole. Tá je zároveň recesistickou Cisárskou akadémiou Marca Aurelia.

„Túto školu postavili naši predkovia v roku 1906 za jeden rok. Ich povinnosťou bolo, že cez letné prázdniny museli dať školu aj byt učiteľa vymaľovať a tiež zabezpečiť drevo, aby bolo čím kúriť. Neskôr sa ale deti presunuli do Beňadika a táto budova ostala prázdna,“ priblížila nám históriu školy Terézia Rybárová, miestna aktívna obyvateľka a dnes tiež predsedníčka okrskovej volebnej komisie.

Pred časom objekt obnovili a začal slúžiť na rôzne kultúrno-spoločenské podujatia. Na základe nápadu spisovateľa, dramatika a publicistu Petra Vala v ňom vznikla cisárska akadémia.

„Keď sa tu inovovala stará škola, povedali sme si, že keď je pomaly už v každom kúte na Slovensku vysoká škola, prečo by v Psiaroch nemohla byť cisárska akadémia,“ vysvetľoval vtedy pre MY Valo.

Traduje sa tu, že rímsky cisár Marcus Aurelius mal časť svojho filozofického spisu Hovory so sebou napísať na Krivíne, kopci nad obcou.

Chýbajú im potraviny aj chodník popri ceste

Dnes si miestni spájajú niekdajšiu dedinskú školu s rôznymi veselými podujatiami. Recesistický titul Doktor Hororu Skaza (Dr. h. s.) od cisárskej akadémie získal napríklad slovenský zlatý olympionik Matej Tóth.

V dobrej nálade vítala voličov aj volebná komisia, ktorá sa na mieste v sobotu usídlila.

„Je tu pokoj, pohoda. Sme tu samé ženy, akurát zakúriť nám prišiel jeden pán, ktorý nám nanosil aj dreva, za čo mu ďakujeme“ usmievala sa Terézia Rybárová.

Celkovú účasť v Psiaroch odhadovala na úrovni 80 percent.

A aké sú očakávania obyvateľov? „Aby tam bol zodpovedný funkcionár. Mali by tiež konečne dokončiť vetvy rozvodov inžinierskych sietí - plynu, vody, kanalizácie, internetu,“ objasnil nám svoje predstavy volič Jozef.

Pridala sa k nemu aj Božena Michňová. „Prečo som šla voliť? Aby aj nám vyhoveli, nielen Beňadiku. Najviac nám tu chýba obchod, kde by sme si mohli kúpiť základné potraviny. A tiež chodník popri hlavnej ceste, veď je to tam kamión za kamiónom – do Beňadika sa nedostaneme ani na bicykli, ani na pešo, je to nebezpečné,“ posťažovala sa.

Osemnásťročná prvovolička Natália Molnárová, ktorá je zároveň členkou volebnej komisie, chce zase na starostovskom kresle človeka, ktorý vie vystupovať. „Aby sa vedel vyjadrovať, bol schopný a dobre nás reprezentoval,“ povedala nám.

Tí poslední na okraji Banskobystrického kraja

Obyvatelia časti Psiare sa cítia trochu na okraji nielen v porovnaní so zvyškom Hronského Beňadika, ale aj v samotnom Banskobystrickom kraji. Sú totiž poslednou dedinkou na hranici s tým Nitrianskym.

„Má to výhody, ale aj nevýhody – sme na chvoste záujmu,“ poznamenala ďalšia členka volebnej komisie.

Poloha obce je ale výhodná inak. "Žijeme pod vrchom Krivín, o ktorom sa hovorí, že je druhý s najväčšou pozitívnou energiou, hneď po Zobore. Dozrejú nám tu marhule aj broskyne. Nemáme tu suché roviny, ale ešte sa u nás urodí kvalitné hrozno, z ktorého vzniká dobré víno,“ vymenovala Rybárová.

Postava vincúra z dielne hronskobeňadického rezbára víta aj pri vstupe do volebnej miestnosti.