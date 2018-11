Žarnovica prezimuje v strede tabuľky

Hráči Žarnovice skončili po jesennej časti na siedmom mieste. Boj o záchranu sa ich nedotkne. Vďaka spolupráci s FK Pohronie majú ambície sa na jar posunúť v tabuľke vyššie. S časti úspešnú sezónu zhrnul tréner MFK Žarnovica Radoslav Urgela

14. nov 2018 o 15:08 Vladimír Širáň

Pri kormidle MFK Žarnovica ste prvý polrok, ako ste sa ujali mužstva?

- Po ukončení aktívnej hráčskej kariéry som dostal od športového riaditeľa FK Pohronie Miroslava Poliačeka a prezidenta MFK Žarnovica Michala Daniša ponuku trénovať mužstvo MFK Žarnovica, ktoré pôsobí v TIPOS III. liga STRED. Ako viete, FK Pohronie a MFK Žarnovica sa dohodli na ročnej spolupráci, kde MFK Žarnovica je farmou FK Pohronie. To znamená, že za nás môžu nastúpiť aj chlapci z FK Pohronie, ktorí dostávajú menej príležitostí v II. lige, aby aj oni mali dostatočnú zápasovú prax.

Čo hovoríte na momentálnu partiu, ktorá sa vykryštalizovala?

- Myslím si, že aj napriek tomu, že fungujeme v špecifických podmienkach, nakoľko týždenný mikrocyklus absolvujeme s chlapcami s U19 FK Pohronie a na zápas nás doplnia aj chlapci z áčka FK Pohronie, tak partia je výborná, chlapci si navzájom fandia, povzbudzujú sa, rešpektujú.

Je koniec jesennej časti. Vedeli by ste nám ju zhrnúť?

- Samozrejme. Ako nám ukázala jesenná časť III. ligy skupina Stred, súťaž je tohto roku viacej vyrovnaná ako minulý ročník, nakoľko z II. ligy vypadli mužstvá MFK Lokomotíva Zvolen, ŽP Šport Podbrezová B, postúpil MFK Ružomberok B, ďalej tu je napríklad ambiciózna Rimavská Sobota, ktorá má s trénerom Jánošom len tie najvyššie ciele. Po výbornom začiatku sezóny sme obsadili 7. miesto po jesennej časti, sme v hornej polovici tabuľky, ale máme na svojom konte dva mínusové body, ktoré sa budeme snažiť v jarnej časti zmazať a poskočiť tak o jednu – dve priečky vyššie. Teší ma disciplína mužstva, keď sme v jesennej časti dostali len 18 ŽK a ani jednu ČK.

V jesennej časti máte na domácej pôde len jednu prehru. K čomu to pripisujete?

- Povedal by som, že to bola dosť nešťastná prehra s mužstvom Lučenca, kde sme si určite nezaslúžili prehrať, ale taký je už futbal. Skôr nás môžu mrzieť remízové zápasy so Zvolenom a Oravským Veselým, kde sme stratili zbytočné body.

Čo sa týka zápasov vonku, tak zo 7 zápasov máte len dve výhry.

- Máme dve výhry, v Kalinove a v Martine, jednu remízu na horúcej pôde vo Fiľakove, ale dobré zápasy sme odohrali aj v Liptovskom Hrádku či v Podbrezovej. Ako som už spomínal, súťaž je veľmi vyrovnaná, mužstvá sa sústreďujú hlavne na domáce zápasy a my nie sme výnimka.

Chlapci v niektorých zápasoch hrali výborne. V ktorom zápase podali najlepší výkon?

- Na ihriskách súperov sme odohrali herne aj výsledkovo výborné zápasy v Kalinove, kde sme vyhrali 3:0 a v Martine 2:1, na domácej pôde určite s lídrom súťaže MFK Ružomberok B, s ktorým sme sa rozišli bezgólovou remízou, tento zápas určite spĺňal tie najprísnejšie treťoligové kritériá.

V ktorom zápase zas najhorší výkon?

- Asi v Krásne nad Kysucou, kde mužstvo nepodalo svoj štandard, pôsobilo odovzdane, nepobilo sa viac o úspešný výsledok a tak súper zaslúžene vyhral 2:0...

Ako hodnotíte posledný remízový zápas proti Ružomberku B, ktorý je momentálny líder III. ligy.

- Aj napriek tomu že to bolo posledné jesenné kolo a hralo sa na ťažkom teréne, bol to z obidvoch strán kvalitný zápas, ktorý spĺňal vysoké treťoligové kritériá, škoda len že sme nedokázali z dvoch – troch stopercentných šancí dať gól, určite sme boli bližšie k víťazstvu ako súper, ale chlapci nechali na ihrisku srdiečko, čo teší.

Sú v kabíne hráči, ktorých výkony by ste po jesennej časti chceli vyzdvihnúť?

- Určite by som chcel vyzdvihnúť hlavne chlapcov ako je Oskar Straka, Pavol Blaho, Lukáš Štefanka, Denis Urgela či Adam Širáň za ich prístup k futbalu, ostatní chlapci by si mali brať od nich príklad.

Ako hodnotíte spoluprácu s FK Pohroním?

- Kompetentní ľudia v kluboch si musia spolu sadnúť a vyhodnotiť doterajšiu spoluprácu medzi klubmi, ale ja za seba môžem len a len vysloviť spokojnosť a poďakovanie ľuďom z FK Pohronie, ale hlavne trénerom bratovi Rasťovi, trénerovi Nemcovi a trénerovi staršieho dorastu Lukášovi Kmeťovi za ich profesionálny prístup v jesennej časti. Musím podotknúť ale, že nič iné som ani neočakával, iba to, že tá spolupráca, hlavne medzi trénermi bude bezproblémová a to sa aj potvrdilo. Taktiež nemôžem zabudnúť poďakovať všetkým hráčom FK Pohronia, ktorí nastúpili za nás v jesennej časti.

Aké sú plány do jarnej časti?

- V prvom rade hrať atraktívny futbal pre ľudí, poskočiť v tabuľke o jednu – dve priečky vyššie, lebo toto mužstvo doplnené o hráčov áčka FK Pohronie má na to kvalitu. Ak bude možnosť, tak dať šancu aj chlapcom z U19, aby si postupne zvykali aj na futbal medzi dospelými.

Plánujete nejakí pohyb hráčov v zimnom prestupovom období?

- Nakoľko chlapci nie sú profesionáli, pre nich je prvoradé zamestnanie, škola, tak možno príde k jednej – dvom zmenám, uvidíme čo nám prinesie život.

Ako a kde sa budete pripravovať na jarnú časť?

- Na jarnú časť sezóny sa budeme pripravovať v domácich podmienkach aj v podmienkach FK Pohronie, kde absolvujeme spolu s chlapcami U19 väčšiu časť zimnej prípravy, naplánovaných máme sedem prípravných zápasov.