Bývalý baník tvorí drevené sochy. Majstrom mu je jeho syn

Záhradu Ľubomír Spišiak z Banskej Štiavnice premenil na galériu drevených sôch.

19. nov 2018 o 11:23 TASR

BANSKÝ STUDENEC. Doslova na galériu si svoju záhradu v obci Banský Studenec v okrese Banská Štiavnica premenil Ľubomír Spišiak z Banskej Štiavnice.

Diela otca a syna

Rezbárstvo, ktorému sa vyučil v Banskej Štiavnici jeho syn, učarovalo aj tomuto bývalému baníkovi a tak svoju záhradu vyzdobil desiatkami drevených sôch v rôznych veľkostiach.

"Keď sme si kúpili túto záhradu od kamaráta, tak sme si povedali, že by sa sem zišli dať nejaké sochy, aby nebola taká prázdna. Začali sme s menšími vecami, hríbikmi, ovocie, skúšal som robiť hrozno," začína rozprávanie Spišiak.

Dodnes mu pri tvorení pomáha jeho syn, a ako sám hovorí, kým on je tovarišom, syn je jeho majstrom.

Neskôr do záhrady pribudli aj ďalšie diela - sochy v životných veľkostiach. Na jej vrchole sa vypína statný medveď, ktorého by si z diaľky mohol so živou predlohou pomýliť nejeden návštevník smerujúci na tunajšie tajchy.

Pozornosť na seba pútajú aj nadrozmerné sochy kobry, medvedej rodiny či kozorožca, ktorý pribudol do záhrady zatiaľ ako posledný. Zaujímavosťou je, že vznikol z jedného kusa dreva.

Zvečnil aj štiavnické dominanty

Sochy vyrezáva väčšinou z dubového dreva. Keďže sú vystavené roky pod holým nebom a musia odolávať všetkým poveternostným podmienkam, sú ošetrené špeciálnymi nátermi. Na ich opracovanie využívajú so synom motorové píly, flexy a rôzne dláta.

Okrem sôch robí Spišiak aj reliéfy. Štyri z nich sú osadené aj v záhrade pod prístreškom. Sú vyrobené z jaseňa a sú na nich zobrazené dominanty Banskej Štiavnice ako kalvária, klopačka, Starý a Nový zámok.

"História tohto mesta je ohromná. Čoho by sa mal rezbár ako prvého v Štiavnici chytiť? Myslím, že máme tu dosť kultúrnych pamiatok, ktoré sú známe po celom svete, keďže je Štiavnica zapísaná do nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO, takže začal som aj ja trochu uvažovať na tým, že to máme pod nosom, tak robiť niečo takéto," zamyslel sa Spišiak. Reliéfy však podľa jeho slov robia aj z lipových "fošní".