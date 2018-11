Kotolňa alebo knižnica? V obci Brehy sprístupnili originálny priestor (+FOTO)

Starú uhoľnú kotolňu miestnej školy prebudovali na modernú knižnicu.

20. nov 2018 o 11:37 TASR

BREHY. Základná škola v obci Brehy v okrese Žarnovica sa môže pochváliť novou modernou multimediálnou knižnicou s čitárňou.

Pomáhali aj rodičia

Moderne zariadenú knižnicu v industriálnom štýle navrhli dizajnéri z Bratislavy, okrem školákov ju bude môcť využívať aj široká verejnosť.



Riaditeľka školy Petra Belanová priblížila, že knižnica vznikla zo starej uhoľnej kotolne, ktorá už neslúžila svojmu pôvodnému účelu.

"Keď som v auguste minulého roka nastúpila do funkcie, tak som si prechádzala všetky priestory školy. Vtedy som si uvedomila, že je to veľký krásny priestor a že by sme tam mohli spraviť niečo, kde by sa deti mohli spolu stretávať,"uviedla.



Keďže pôvodná školská knižnica bola v tak malých priestoroch, že sa do nich nezmestilo viac detí naraz, voľba bola jasná. Kotolňu prebudovali na multimediálnu knižnicu s čitárňou, kde sa okrem kníh nachádza aj premietacie plátno, projektor a kopírka. Vďaka tomu je jej použitie vo vyučovacom procese rozmanité.



Celá prerábka trvala podľa Belanovej rok a stála približne 15-tisíc eur. Výdavky škola hradila vďaka sponzorským darom od rodičov, priateľov školy či viacerých grantov. Mnoho vecí si robili svojpomocne, vo veľkom pomáhali aj samotní rodičia.

Tabuľa na niekdajšom potrubí

Knižnica sa vymyká bežnej podobe školských knižníc. V miestnosti je priznané staré odvetrávacie potrubie, z ktorého sa stala netypická tabuľa.

"Natreli sme ho tabuľovou farbou, čiže sa dá používať vo vyučovacom procese a slúži ako tabuľa," dodala Belanová. Na svojom mieste ostali aj ďalšie prvky kúrenia, ktoré dodávajú miestnosti originálny industriálny ráz.



Škola sa však nezamerala len na rekonštrukciu priestorov, ale snaží sa obnoviť aj knižničný fond. Podľa Belanovej už majú pripravené nové publikácie, ďalšie ešte pribudnú. Pribudnúť by mali aj knihy pre dospelých, keďže bude knižnica jeden deň v týždni otvorená aj pre širokú verejnosť. Na jej prevádzkovaní sa bude podieľať aj školský parlament.



Základná škola v obci Brehy má aktuálne 136 žiakov. Riaditeľka uviedla, že ich reakcie na nové priestory sú veľmi dobré. "Deti sa až bijú o to, aby sem mohli ísť," skonštatovala s úsmevom. Priestor si podľa jej slov podmanil aj takých školákov, ktorí o čítanie nejavili veľký záujem.