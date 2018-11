Na monitorovanie vstupov do mesta získal Žiar dotáciu

Zo štátneho rozpočtu pôjde na systém 10-tisíc eur.

23. nov 2018 o 8:48 Ivana Zigová

ŽIAR NAD HRONOM. Na monitorovanie vjazdov a výjazdov z mesta získala žiarska samospráva dotáciu 10-tisíc eur z rezortu vnútra. Vyplýva to z nedávno zverejnenej zmluvy medzi mestom a ministerstvom, respektíve Okresným úradom v Banskej Bystrici.

Kamery, ktoré by sledovali vstupy a výstupy, chcú v Žiari osadiť preto, aby vedeli monitorovať pohyb áut.

„Jednak by tieto informácie mohli pomôcť polícii pri objasňovaní rôznych prípadov, na druhej strane by mesto malo informáciu o prechode nákladnej dopravy cez jeho územie,“ povedal pre MY už pred časom primátor Žiaru Peter Antal.

Napriek sprejazdneniu obchvatu Žiaru pred niekoľkými rokmi sa totiž podľa neho objavujú prípady, keď aj kamióny, ktoré nemajú dojazd na území mesta, smerujú cez Žiar po Ulici SNP.