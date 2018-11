Kalvária v Banskej Štiavnici – obnovená aj vďaka SSE

Banskoštiavnicka kalvária – krásna, nesmierne fotogenická a historicky vzácna sakrálna pamiatka, posadená do malebnej scenérie prastarého štiavnického vulkánu, sa dočkala svojej záchrany.

22. nov 2018 o 19:53

Banskoštiavnicka kalvária – krásna, nesmierne fotogenická a historicky vzácna sakrálna pamiatka dômyselne posadená do malebnej prírodnej scenérie prastarého štiavnického vulkánu sa dočkala svojej záchrany. Po jedenástich rokoch vytrvalého úsilia nadšencov a spoločensky zodpovedných firiem, ktoré investovali do jej obnovy peniaze aj čas, sa podarilo úspešne dokončiť hlavnú časť jej rekonštrukcie. Symbolickou bodkou za najväčšou rekonštrukčnou etapou sa stalo slávnostné otvorenie Horného kostola Kalvárie 12. októbra.

Od roku 2008 zabezpečuje obnovu Banskoštiavnickej kalvárie, jej ochranu a prinavrátenie do života občianske združenie Kalvársky fond , ktoré nadviazalo na činnosť rovnomenného spolku, pôsobiaceho v Banskej Štiavnici od čias postavenia kalvárie v roku 1751 až do jeho rozpustenia komunistickým režimom o dvesto rokov neskôr. Práve vďaka snaženiu tohto občianskeho združenia sa v roku 2007 pamiatka dostala do systému ochrany organizácie World Monuments Fund a rozsiahle reštaurátorské práce sa mohli začať.

„Úsilím kolegyne architektky Katky Voškovej sa podarilo zapísať Kalváriu začiatkom roka 2007 do zoznamu 100 najohrozenejších pamiatok sveta. Tento fakt sa mal stať nielen mementom, ale najmä impulzom, aby sa zabránilo ďalšej devastácii Kalvárie a aby sa podnikli kroky na jej obnovu a na záchranu najohrozenejších originálnych častí,“ vysvetľuje Martin Macharik z OZ Kalvársky fond.

Kalvársky fond tak postupne zrekonštruoval jednotlivé časti historickej pamiatky za výdatnej pomoci malých dobrovoľných darcov aj veľkých firemných donorov, ktorým učarovala myšlienka obnovy Kalvárie a možno i tunajší genius loci.

Financie aj dobrovoľnícka práca

Jedným z generálnych partnerov, vďaka ktorému sa Kalváriu podarilo obnoviť do súčasného stavu, je aj tradičný dodávateľ elektriny a plynu na strednom Slovensku, spoločnosťStredoslovenská energetika, a. s. (SSE). Kalvársky fond za jedenásť rokov rekonštrukčných prác podporila celkovo sumou 230 tisíc eur.

Dlhoročné partnerstvo SSE a Kalvárskeho fondu dnes však už nemá len formu symbolického šeku, ale aj dobrovoľníckej práce a zmysluplne stráveného voľného času.

Naposledy sa zišlo na kalvárskom kopci približne 150 zamestnancov SSE a ich rodinných príslušníkov v prvý májový deň. Strávili tu príjemný Family Day a venovali Kalvárii čas aj prácu vlastných svalov. „Na rekonštrukciu stredného kostola, tzv. Svätých schodov, bolo potrebné dopraviť lešenárske rúrky. Hoci ich kopa vyzerala spočiatku nezdolateľná, vo svojom cieli napokon skončili všetky,“ približuje Michaela Krivá, hovorkyňaSSE.

Dopĺňa, že úsilie zamestnancov SSE a skvelá neformálna pracovná atmosféra strhli aj bežných návštevníkov Kalvárie, a tak sa k energetikom nosiacim lešenárske rúrky pridali aj turisti.

Príbeh nekončí

Apropo, turisti... Vedeli ste, že postupne ožívajúca Kalvária ich láka čoraz viac? Podľa štatistík Kalvárskeho fondu sem prišlo v minulom roku 70-tisíc domácich aj zahraničných návštevníkov, čo je šesťkrát viac ako pred desiatimi rokmi. Pritom slávnostným otvorením Horného Kostola Kalvárie príbeh rekonštrukcie tejto unikátnej pamiatky nekončí. Hoci sa už podarilo dokončiť obnovu najvýznamnejších častí (približne 90 % celého komplexu), v nasledujúcom období sa budú uskutočňovať reštaurátorské práce na menších objektoch – ktoré nebudú návštevníkov nijako výrazne obmedzovať – aby sa Kalvária mohla zaskvieť naozaj v plnej sláve.