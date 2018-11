Nezľakli sa krajských miest, do celoslovenského spievania kolied sa zapoja i v obci Baďan

Stretneme sa v našom kostolíku a urobíme si spoločne so Slovensko spieva koledy vianočnú náladu - chystajú sa na podujatie v obci Baďan.

23. nov 2018 o 9:53 Ivana Zigová

BAĎAN. Nezľakli sa krajských miest na našej mape k podujatiu Slovensko spieva koledy a rozhodli sa pridať a šíriť vianočnú myšlienku. Do podujatia regionálnych týždenníkov MY sa 12. decembra večer zapoja aj ľudia z Baďaňa, z malebnej dedinky v okrese Banská Štiavnica.

Zaspievajú si, stretnú sa

„Ja som síce reklamu na podujatie na Facebooku videla, ale keď som zbadala, že sa spieva najmä vo veľkých mestách, tak som to hneď aj vypustila z hlavy. No oslovila ma naša mladá organistka, že by sme sa mohli zapojiť, tak som si to celé ešte raz prečítala a zaujalo ma to,“ povedala nám starostka Baďana Ľubica Kuková.

Už budúci týždeň sa na skúške stretnú členovia tunajšieho cirkevného spevokolu a tiež žienky z folklórnej skupiny Baďančanka, aby spojili sily a hlasy.

„Vymysleli sme, že to dáme takto dokopy, možno doplníme nejaké evanjelické piesne, keďže tie na zozname sú najmä katolícke, ale to neprekáža. Spoločne si zaspievame v našom kostolíku s krásnou románskou rotundou a pozveme aj obyvateľov, aby sa k nám pripojili a vytvoríme si takto vianočnú náladu,“ priblížila nám starostka obce, ako sa zapojením do podujatia Slovensko spieva koledy rozhodli posilniť komunitného ducha.

Po speve plánujú posedenie s rozhovormi, s punčom a domácimi koláčmi, no najmä s dobrou náladou.

Zapojte sa aj vy

Slovensko spieva koledy je už druhým ročníkom jedinečného podujatia. V jeden deň, jednu hodinu si na celom Slovensku zaspievame päť známych kolied: Poďme bratia do Betlehema; Do hory, do lesa, valasi; Šťastie, zdravie, pokoj svätý, vinšujeme vám; Tichá noc a Daj Boh šťastia.

Koledy budú znieť po celom Slovensku 12. decembra o 18. hodine, napríklad v centre krajskej Banskej Bystrice.

Spievať sa však bude na rôznych miestach - či už ako súčasť vianočných trhov na námestiach, v nákupných centrách, v kostoloch, v centrách voľného času, v domovoch sociálnych služieb a inde.

Zapojte sa do spievania aj vy vo vašej obci, meste, či len doma ako rodina alebo partia známych na vašom obľúbenom mieste, kde sa stretávate. Pošlite nám do našej redakcie informáciu, že máte záujem sa zapojiť medzi spievajúcich a my vás zaradíme do našej interaktívnej mapky.

Prečítajte si tiež: Slovensko bude opäť spievať koledy

Zoznam miest, kde budeme spievať, budeme pravidelne aktualizovať na našich stránkach.

Z okresov Banská Štiavnica, Žarnovica a Žiar nad Hronom sa nám ozvite na adresu sefredaktor.zh@petitpress.sk a pripojte sa k dedinke Baďan.