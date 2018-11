Príďte si vybrať na Zónu bez peňazí do kremnickej Akropoly

Aj milé vianočné darčeky môžete nájsť na Zóne bez peňazí v Kremnici už dnes.

24. nov 2018 o 12:42 (iz)

KREMNICA. "Je vám ľúto zbaviť sa vecí, ktoré sú stále v dobrom stave, no vy sami ich už nepotrebujete? Môžete nimi potešiť niekoho druhého a zároveň si sami spraviť radosť inými vecami. A to všetko bez peňazí," pozývajú v sobotu (24. 11.) do vestibulu kuna Akropola v Kremnici organizátori Zóny bez peňazí.

V ponuke nájdete nielen oblečenie pre deti a pre dospelých, ale aj posteľnú bielizeň, keramiku, elektroniku, knihy, hračky či drobnosti ktoré potešia - napríklad DVD s filmami, bižutériu, notesy, diáriky a bytové doplnky.

Zóna bez peňazí vznikla ako malá komunitná akcia, ktorá sa postupne rozrástla v súčasnosti ju skupiny aktívnych ľudí organizujú v mnohých mestách po celom Slovensku. Ide o dobročinnú akciu, ktorá zároveň podporuje recykláciu.

"Tá dnešná kremnická zóna potrvá do 20. hodiny, no pozývame záujemcov, nech prídu čím skôr, aby si medzi vecami našli kúsky, ktoré ich potešia," vyzvala Janka Sýkorová z organizačného tímu.