Nový zákom skomplikuje mestám zimnú údržbu, niekde chýbajú aj ľudia

Problémom sú nielen peniaze, ale aj nedostatok pracovnej sily či chýbajúca technika.

27. nov 2018 o 8:39 Ivana Zigová

ŽIAR NAD HRONOM/ B. ŠTIAVNICA. O čistenie mestských a obecných chodníkov od snehu a ľadu sa od tejto zimy budú starať samosprávy.

Kým starý cestný zákon ukladal povinnosť odhŕňania snehu bytovým správcom a spoločenstvám, po novom je táto úloha na pleciach miest a obcí. Tie ale avizujú, že zmena znamená náklady navyše – niekde chýba technika, inde aj personál.

Investujú desiatky tisícov eur

Aj mestská eseročka Technické služby Žiar nad Hronom musela investovať do novej techniky.

„Máme nový traktor, ktorý je menší a zmestí sa aj na miesta, kam iná technika nie. Naši ľudia budú používať aj zariadenie Ferrari, ktoré sa drží za riadidlá podobne ako bicykel a tlačí sa po chodníku. Novinkou bude aj sada radlíc,“ priblížil riaditeľ mestskej firmy Igor Rozenberg.

Nová povinnosť podľa Rozenbergových slov bude stáť spoločnosť 60- až 70-tisíc eur na investíciách do techniky a tiež navýšenie personálnych kapacít.

„Tak o troch až piatich ľudí, pričom chceme rozšíriť úväzky ľuďom, ktorí pre nás pracujú sezónne,“ naznačil riaditeľ eseročky už pred pár týždňami.

Náklady navyše hlási aj mestský podnik Technické služby Banská Štiavnica. „Ide o navýšenie 14-tisíc eur v položke rozpočtu na zimnú údržbu,“ povedal riaditeľ podniku Peter Heiler.

Na osobné náklady, zvýšenie počtu pracovníkov o troch – štyroch v Banskej Štiavnici použijú 10-tisíc eur a na nákup malej mechanizácie 4-tisíc eur.

„Ručné frézy – dva kusy, prípadne nejaká mechanická zametacia kefa,“ vymenoval potrebnú techniku.

Historické mesto má podľa jeho slov mnohé čarokrásne zákutia, ktoré sú však zároveň ťažko prístupné pre údržbu.

„Zmenu legislatívy vnímam v prvom rade ako zvýšenie nákladov mesta na čistenie verejných priestorov. Ďalej je to zvýšený tlak na operatívu zabezpečenia zimnej údržby. Sneží, mrzne, možno aj málo ľudí máme. Zlepší sa počasie, a posledné zimy je to časté, a čo so zvýšeným počtom pracovníkov robiť zmysluplné a dostať zaplatené za tú prácu?“ zauvažoval.

Dodal ale, že pre obyvateľov by sa mal vďaka zmene zvýšiť štandard aj bezpečnosť pohybu po chodníkoch v meste.

Na ručné čistenie chýbajú ľudia

O potrebe navýšiť finančné prostriedky na zimnú údržbu hovorí aj vedúci oddelenia technických služieb kremnického mestského úradu Peter Grosch.

„Koľko to bude, ukáže až táto zima. Do budúcnosti budeme uvažovať aj o kúpe nového stroja, i keď si neviem predstaviť akého, keďže sklony a šírka chodníkov sú dosť limitujúce,“ povedal a dodal, že zatiaľ zariadenie vhodné do kremnických uličiek a kopcov zatiaľ nenašiel.

„Ak sa to bude robiť ručne, neviem si predstaviť, kde zoženieme toľko pracovných síl. Vychádza to približne na ručné odpratanie snehu a ľadu z 10 kilometrov chodníkov a z 1500 schodiskových stupňov. VPP zamestnancov je pritom k dispozícii už len minimum,“ zhrnul svoje obavy.

Zmenu zákona vníma pozitívne František Bakoš, riaditeľ Technických služieb mesta Nová Baňa. Zásadné problémy tu nespôsobí.

„V navrhovanom rozpočte na rok 2019 uvažujeme o navýšení o jedného pracovníka pracujúceho na polovičný úväzok a taktiež o navýšení materiálovej položky o 1750 eur, čo priamo nesúvisí so zmenou zákona. Mechanizmy na čistenie nebudeme teraz požadovať,“ priblížil.

Pripomenul ale, že v Novej Bani sa o zimné čistenie chodníkov, schodov, mostov, uličiek a verejných priestranstiev starali aj dosiaľ.