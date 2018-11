Víno zo štiavnickej sopky vyskúšala aj svetová expertka

Štiavnickú vínnu špacírku tento rok poctila prítomnosťou odborníčka Elizabeth Gabay. je nositeľkou prestížneho titulu.

29. nov 2018 o 10:20 Ivana Zigová

BANSKÁ ŠTIAVNICA. Už piaty ročník Štiavnickej vínnej špacírky majú za sebou jej účastníci aj organizátori.

Svojím trojdňovým programom medzi inými vínnymi cestami netradičné podujatie nedávno prilákalo aj tento rok stovky návštevníkov – milovníkov kvalitného vína, aj tých, ktorí sa chceli vydať na cestu jeho spoznávania bez väčších skúseností.

„Špacírka spája genius loci historickej Banskej Štiavnice s príbehmi konkrétnych vín a môžem povedať, že z hľadiska návštevnosti máme za sebou veľmi úspešný ročník, keďže všetky lístky sa nám podarilo vypredať už v predpredaji,“ zhodnotil za organizátorov Miro Bahna z Vinocentra.

Dodal, že počet účastníkov limitujú, aby pre nich vytvorili predpoklady príjemného zážitku a tiež priestor na komunikáciu a diskusiu s odborníkmi a vinármi.

Výnimočnosťou špacírky je tiež skutočnosť, že väčšina prezentovaných vín pochádza zo sopečného podložia v širšom okolí Banskej Štiavnice, aj to dodáva vínam špecifický charakter.

V pivniciach aj vo dvoroch

Počas jedného z troch dní vinárskeho dobrodružstva uskutočnili účastníci výjazd priamo do vinárstva v Čajkove, kde ich sprevádzal majiteľ tunajších vinohradov Marek Uhnák. Predostrel im nielen pestrú ponuku vín zo svojej súčasnej produkcie, ale aj vín z vlastného súkromného archívu.

Ďalší deň programu patril aj tentoraz podujatiu s názvom Odrody sveta, kde sa organizátori zameriavajú na konkrétnu odrodu z oblasti, z ktorej pochádza, a spolu s odborníkmi ju porovnávajú s jej slovenskými zástupcami.

„Tento rok sme vybrali rizling vlašský. Sme radi, že sa nám podarilo skompletizovať krásnu ponuku vín – napríklad z vinárstva Iločky Podrumi v Chorvátsku, ale aj zástupcov z maďarských vinárstiev, z južného Slovenska ale aj z Najväčšej vínnej pivnice v Pukanci,“ vymenoval.

Záverečný deň špacírky patrí hlavnej ochutnávke na desiatich miestach v centre Banskej Štiavnice, aj v priestoroch, kam sa verejnosť bežne nedostane.

Sú medzi nimi staré štôlne, klenbové pivnice a uzavreté dvory. Tento rok bola novinkou napríklad zastávka v kaviarni Barcadam.

Elizabeth Gabay – master of wine (vpravo). (zdroj: Archív podujatia Štiavnická vínna špacírka)

Odborníčku naše vína prekvapili

Organizátori špacírky, ktorými sú Vinocentrum a Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Banská Štiavnica, sa týmto vínnym festivalom snažia nielen propagovať vína z Tekova či z Hontu, ale aj šíriť vínnu kultúru a účastníkov vzdelávať.

„Sme preto radi, že jedinečnosť tohto konceptu v spojení s krásou Štiavnice zaujala odborníkov a vinárov vo svete a naše pozvanie prijala Elizabeth Gabay – master of wine. Tento titul vydáva organizácia Institute of Masters of Wine pôsobiaca v Anglicku od roku 1953 a do súčasnosti ho nosí len približne 380 znalcov na celom svete,“ priblížil Bahna.

Kvalita slovenských vín pritom expertku prekvapila, poznala ich totiž skôr ako málo výrazné. Práve Štiavnická vínna špacírka jej ich podľa slov Bahnu ukázala v inom svetle.