Mladá keramikárka priúča hrnčiarstvu aj deti v žiarskom regióne

Remeselníčka dúfa, že svoju pokračovateľku nájde vo svojej päťročnej dcérke.

29. nov 2018 o 10:47 TASR

BANSKÝ STUDENEC/ŽIAR N. HR. V starom tradičnom dome v Banskom Studenci v okrese Banská Štiavnica má časť svojej dielne ukrytú keramikárka a miestna kronikárka Daniela Boboková.

Hrnčeky vedú

Mladá výtvarníčka chcela byť kedysi sochárkou, dnes sa venuje hrnčiarstvu a tomuto remeslu priúča na podujatiach aj deti.

„Kedysi som chcela byť sochárka, no sochárinu sa mi robiť nepodarilo. Keď som odišla do Bratislavy, tak som začala chodiť do Ústredia ľudovo-umeleckej tvorby, kde som sa učila asi nejaké dva roky. U pani Randuškovej som sa rozhodla, že chcem byť hrnčiarka,“ spomína Boboková.

Hrnčiarstvu sa venuje už približne osem rokov, no ako sama hovorí, stále sa má čo učiť. Vyrába najmä úžitkovú keramiku, najväčší záujem je o hrnčeky, misky či rôzne vázy. Výnimkou nie sú podľa jej slov ani drobné výrobky, ktoré slúžia ako darčeky pre svadobčanov.

Má vlastnú pec

Výroba hrnčiarskych výrobkov je podľa Bobokovej prácna. Kým sa na stôl dostane hotový výrobok, môže to trvať aj dva týždne. Hlinu si kupuje, no inak je celý proces výroby výlučne v jej rukách.

Dôležité je podľa jej slov sušenie, ktoré môže trvať aj týždeň.

„Výrobky sa nemôžu rýchlo sušiť, radšej pomalšie, ale kvalitne,“ skonštatovala. Hotové výrobky si vypaľuje vo vlastnej peci, ktorú má v Banskom Studenci.

Mladú keramikárku je možné stretnúť aj na rôznych podujatiach. Navštevuje ich v rámci celého okresu Žiar nad Hronom, kde aj býva.

Na akcie chodieva aj s kruhom, točenie si tak môžu vyskúšať deti a spravidla má u nich podľa jej slov veľký úspech. Zároveň dúfa, že svoju pokračovateľku nájde vo svojej päťročnej dcére, ktorú vedie k láske k umeniu od detstva.