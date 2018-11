Sestrička Darina pracuje v žiarskej nemocnici rekordne dlho (+ ZOZNAM OCENENÝCH)

Do práce zdravotnej sestry sa zaľúbila. Spolu s kolegami sa dočkala ocenenia za dlhoročnú vernosť nemocnici.

29. nov 2018 o 13:52 Ivana Zigová

ŽIAR NAD HRONOM. Nemocnica v Žiari nad Hronom oslavuje 60 rokov od položenia základného kameňa v roku 1958 v nadväznosti na vznik hlinikárne. O päť rokov neskôr zdravotnícke zariadenie otvorili pre pacientov.

Pri príležitosti aktuálneho výročia poďakoval v stredu Ivan Mokrý, riaditeľ žiarskej nemocnice zo siete Svet zdravia, zamestnancom nemocnice, ktorí jej ostali verní a pracujú v nej viac ako 35 rokov.

Najdlhšie v nemocnici pôsobí 62-ročná sestra Darina Paulíková zo Žiaru nad Hronom, ktorá sa o pacientov stará už 43 rokov.

Hoci má už dôchodkový vek a nadsluhuje, vyžaruje z nej odhodlanie.

„V nemocnici som od roku 1975. Tak milujem tú prácu na operačnej sále, že pokiaľ som potrebná, budem pokračovať,“ povedala nám s vysvetlením, že od začiatku pôsobila pod chirurgickým oddelením.

Za roky jej praxe sa zmenili mnohé veci. „Všetko je iné, metódy, operačné techniky, veď my teraz operujeme pomocou monitoru. Voľakedy sa pre zapálené slepé črevo muselo otvoriť bruško, teraz sa to robí laparoskopicky. To je úžasné,“ porovnala.

Vyzdvihnúť jeden moment z viac ako štyridsaťročného obdobia nechcela. „Pre mňa je každý jeden pacient dôležitý. Riešime aj traumatologické prípady, ale pri sekciách pomáhame tiež detičkám na svet. Je to radosť, ale aj náročná práca,“ pripomenula zdravotná sestra.

Dnešným mladým kolegynkám, ktoré vychádzajú zo škôl, odkázala, že by mali prácu v nemocnici vyskúšať a určite pri nej istý čas vydržať. „Nemám pocit, že by boli horšie alebo že by menej pracovali, ale poradila by som im zaľúbiť sa do tej práce, vybudovať si k nej vzťah, dať jej šancu, ono to postupne príde,“ povedala a dodala, že to netreba hneď vzdávať a bežať inam len za vidinou vyššieho platu.

„Išlo nám najmä o to – poďakovať všetkým našim zamestnancom. Aj dnes je budúcnosť lokálnej nemocnice, ako je Žiar nad Hronom, v ľuďoch, ktorí sú odtiaľto z regiónu, musíme sa usilovať, aby tu ostali tí, ktorí v Žiari vyrastú, aby sa sem po štúdiu vrátili,“ povedal po slávnostnom oceňovaní riaditeľ žiarskej nemocnice.

Ocenili sedemnásť zamestnancov nemocnice Všetci ocenení pracujú v žiarskej nemocnici viac ako 35 rokov. MUDr. Ladislav Kukolík Ako mladý lekár začal pracovať na anestéziologicko-resuscitačnom oddelení a podstatnú časť svojej kariéry zastával pozíciu primára oddelenia. Ako primár tohto oddelenia vychováva ďalších lekárov až doteraz. V rámci svojho profesijného pôsobenia vykonával aj funkciu námestníka pre liečebno-diagnostický úsek. V nemocnici pôsobí už 36 rokov. Anna Galbavá V nemocnici pracuje už 36 rokov. Začala pracovať na chirurgickom oddelení ako zdravotná sestra a v súčasnosti pôsobí na chirurgickej operačnej sále. Anna Struhárová Začala pracovať na anestéziologicko-resuscitačnom oddelení ako zdravotná sestra. Rozšírila si špecializáciu a dnes pracuje na gynekologicko-pôrodníckom oddelení ako pôrodná asistentka. V nemocnici pôsobí už 37 rokov. Vlasta Šebianová Ako rehabilitačná pracovníčka nastúpila do nemocnice na fyziatricko-rehabilitačné oddelenie. V rámci svojho profesijného pôsobenia zastávala aj funkciu vedúcej fyzioterapeutky tohto oddelenia. Na oddelení odpracovala už 38 rokov a pôsobí tu ako fyzioterapeutka až dodnes. Daniela Rožňováková V nemocnici pôsobí už 38 rokov. Začínala pracovať na anestéziologicko-resuscitačnom oddelení ako pomocný pracovník, rozšírila si vzdelanie a v súčasnosti vykonáva funkciu sanitárky na chirurgickom oddelení. Ľudmila Kollárová Prácu detskej sestry začala vykonávať pred 38 rokmi. Neskôr nastúpila na detské oddelenie, kde pôsobila aj ako staničná sestra. V súčasnosti sa stará o detských pacientov na pediatrickom oddelení. Blažena Ďurišová Na pediatrickom oddelení žiarskej nemocnice sa stará o detských pacientov už 38 rokov. Ako sestra pracuje na tomto oddelení až dodnes. MUDr. Milan Maňkoš Ako mladý lekár nastúpil do nemocnice na chirurgické oddelenie. Na tomto oddelení odpracoval už 39 rokov a pôsobí na ňom ako chirurg aj v súčasnosti. Katarína Cabáneková V nemocnici pôsobí už 39 rokov. Ako sestra pracovala na anestéziologicko-resuscitačnom oddelení, chirurgickom oddelení, oddelení dlhodobo chorých, ortopédii a vykonávala aj funkciu hlavnej sestry nemocnice. V súčasnosti pracuje na ambulancii funkčnej diagnostiky. Eva Juráková Ako sestra sa o pacientov v nemocnici stará viac ako 39 rokov. Ako sestra väčšinu svojej praxe vykonávala na internej ambulancii, v ktorej pôsobí aj v súčasnosti. MUDr. Peter Benický V nemocnici pracuje už 41 rokov ako lekár v odbore interná medicína. V rámci svojho profesijného pôsobenia vykonával aj funkciu námestníka pre liečebno-diagnostický úsek Okresného ústavu národného zdravia. V súčasnosti pracuje ako vedúci lekár na ambulancii funkčnej diagnostiky. Mária Ihringová V nemocnici pôsobí už 41 rokov. Pracovala na chirurgickom oddelení ako sestra a vykonávala aj funkciu vedúcej sestry tohto oddelenia. V súčasnosti pracuje na chirurgickej ambulancii urgentného príjmu. Ľubica Píšová V nemocnici začala pracovať na vtedajšom pľúcnom oddelení ako zdravotná sestra. V súčasnosti pôsobí na oddelení vnútorného lekárstva až dodnes, čo je už viac ako 41 rokov. Zuzana Nováková V nemocnici pôsobí už 42 rokov. Začínala pracovať na chirurgickom oddelení ako sanitárka, rozšírila si vzdelanie a v súčasnosti vykonáva funkciu sestry na jednotke intenzívnej starostlivosti chirurgického oddelenia. Mária Mašírová V nemocnici začala pracovať na dispečingu záchrannej zdravotnej služby pred 42 rokmi, neskôr pôsobila na kožnej ambulancii. V súčasnosti pracuje ako sestra na fyziatricko-rehabilitačnej ambulancii. Monika Fischerová V nemocnici začala pracovať na anestéziologicko-resuscitačnom oddelení. Neskôr pracovala na stanici urgentnej medicíny, gynekologicko-pôrodníckom oddelení a chirurgickom oddelení, kde pôsobí až dodnes. V nemocnici vykonáva prácu sestry už 42 rokov. Darina Paulíková V žiarskej nemocnici sa o pacientov stará už neuveriteľných 43 rokov. Po ukončení štúdia sestry začala pracovať na operačnej sále chirurgického oddelenia a tomuto oddeleniu je verná až dodnes. ZDROJ: Nemocnica Svet zdravia Žiar nad Hronom

Už v najbližšom vydaní týždenníka MY Noviny Žiarskej kotliny prinesieme veľký spomienkový článok s archívnymi fotografiami z čias vzniku žiarskej nemocnice.

Skupina Penta je menšinovým akcionárom spoločnosti Petit Press, vydavateľa týždenníkov MY.