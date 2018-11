Jesennú časť nezvládla a trápia ju peniaze. Na jar bude musieť Lovča zabrať

Lovča sa počas jesene herne trápila. Hlavne domáce zápasy jej nevyšli ideálne, a tak sa musela uspokojiť len s ôsmou priečkou. V jarnej časti budú Lovčania musieť viac bojovať, aby predišli záchranárskym prácam. Ohroziť ich môže aj nedostatok peňazí. O situácii v klube nám viac povedal vedúci mužstva a aktívny hráč František Páleník.

30. nov 2018 o 9:51 Vladimír Širáň

Po jesenn ej ča sti ste na 8. mieste. Čo hovoríte na túto pozíciu?

- Nie je to najhoršia pozícia. Je to v podstate stred tabuľky a na 4. miesto strácame len tri body. Myslím, že paniku netreba robiť.

Skončila sa jesenná časť súťaže. Vedeli by ste ju zhrnúť?

- Výkony sa nám striedali. Niektoré zápasy sme podali lepší výkon a niekde horší. Najviac, čo nás trápilo je, že hráči pracujú v zahraničí a v Bratislave, a s tým sme mali viackrát problémy, aby sme sa zišli na zápas. V prípade, že nás na zápas prišlo menej sme museli dopĺňať hráčov z B mužstva, a to je veľký rozdiel vo výkonnosti. Keď sme boli všetci, tak to na ihrisku vyzeralo super, o čom sa presvedčili aj mužstvá z prvých priečok napr. FK Podkonice.

Prečítajte si tiež: Žarnovica prezimuje v strede tabuľky

Aká je momentálne atmosféra v kabíne?

- V kabíne je dobrá atmosféra. Sme super partia, ktorá si rozumie na ihrisku, ale aj mimo neho.

Na domácom ihrisku máte zo siedmich zápasov len dve výhry. K čomu pripisujete to, že sa vám na domácej pôde tak nedarí?

- Je to o tom, čo som už spomínal. Vo viacerých zápasoch museli áčko dopĺňať hráči z B mužstva a tí nedosahujú potrebnú kvalitu, ktorú vyžaduje piata liga. Taktiež veľmi doplácame na nepremenené šance, ktoré sme si vypracovali v domácom prostredí a bolo ich strašne veľa.

Derby zápas s Banskou Štiavnicou ste prehrali. Ako by ste zhodnotili tento duel?

- Zápas bol určite zaujímavý pre divákov, padlo veľa gólov. My sme mali tak isto šance, ale nepremenili sme ich a domáci áno, tak zaslúžene vyhrali. Aj keď si myslím, že to bol vyrovnaný zápas a viac by mu svedčila remíza.

Druhý derby zápas proti Prenčovu ste na ich ihrisku vyhrali vysoko 6:1. Ako vidíte toto stretnutie?

- Tak tento zápas sme nezačali dobre, keď sme prehrávali už v 6. minúte. Práve tento gól nás nakopol a gólmi, ktoré strelili Páleník a Krivjančin sme dokázali vyhrať. Obaja dali po tri góly a zaslúžene sme vyhrali.

Zápas s Ladomerskou Vieskou má vždy svoj extra náboj. Zhodnoťte výkon chlapcov v tomto stretnutí. Dokázali ste opäť vyhrať na pôde súpera.

- Určite sme boli radi, lebo to je asi najväčšie derby pre nás. Zišli sme sa v dobrej zostave a to je výsledok zápasu. Mužstvo podalo dobrý výkon a body putovali do Lovče.

Prečítajte si tiež: Z Pohronia až do reprezentácie

Vedeli by ste povedať v ktorom zápase hráči podali najlepší a najhorší výkon?

- Podľa mňa najlepší výkon bol proti prvému mužstvu tabuľky Podkonice a najhorší zápas sme odohrali proti Sásovéj.

Bol počas jesennej časti zápas, v ktorom ste stratili zbytočné body?

- Určite. Hlavne tie domáce zápasy, ktoré zhodnotili aj hosťujúci tréneri, že sme boli lepší.

Ako jediné mužstvo ste dokázali zdolať jesenného majstra Podkonice. Ako by ste vyhodnotili tento duel?

- Súpera sme zaskočili agresívnou a kombinačnou hrou, ktorá nám vyhovuje. Práve tieto faktory nám priniesli tri body. Divákom sa zápas musel páčiť, veď to hráme pre nich.

Lovča má vyspelé mužstvo doplnené mladými hráčmi. Chceli by ste niekoho vyzdvihnúť z tímu?

- Určite by som chcel vyzdvihnúť kolektív, ktorý je v Lovči veľmi dobrý.

Pred súťažou ste sa spojili s Dolnou Trnávkou. Aký bol dôvod?

- Spojenie bolo určite dobré pre obe mužstvá. Niektorí hráči si mohli vyskúšať vyššiu ligu a hráči, ktorí hrajú menej, môžu vypomôcť B mužstvu.

Po polovici sezóny neľutuje spojenie dvoch mužstiev?

- Samozrejme, že nie. Ako som spomínal, má to dosť výhod, s ktorými si dokážeme navzájom pomáhať.

Neuvažovali ste sa spojiť s mužstvom, ktoré hrá vyššiu súťaž ako Dolná Trnávka?

- Tak určite by to bolo zaujímavé, ale neuvažovali sme nad tým. Musela by prísť od niekoho iného iniciatíva.

Aké sú plány do jarnej časti?

- Plány sú plávať v pokojných vodách. Vyhnúť sa bojom o záchranu, čo si myslím, že pri momentálnom kádri sa nás netýka. Všetky plány môžu byť zbytočné, pretože trápia nás peniaze v klube. Uvidíme ako sa k tejto veci postaví telovýchova a až potom môžeme vyprávať o konkrétnych cieľoch.

Plánuje sa nejaký pohyb hráčov počas zimnej prípravy?

- To uvidíme neskôr. Predstavy samozrejme máme, ale všetko záleží od peňazí. Radi by sme určite privítali nejaké posily.

Kde sa bude pripravovať Lovča na jarnú časť?

- Uprednostňujeme domáce prostredie. Prípravné zápasy odohráme na umelom trávniku v Žiari nad Hronom.

V pár zápasoch sa v A mužstve objavil aj aktuálne najlepší strelec siedmej ligy Michal Bien, ktorý oblieka prevažne dres vašej rezervy. Prečo?

- Michal je príkladom toho, čo som spomínal o výhodách. Keď bolo treba doplnil áčko, pretože nám vypadli hráči áčka. Spomedzi hráčov z B-tímu patril medzi najlepších a najskúsenejších.

Čo hovoríte na jeho top formu?

- Hráč, ktorý je strelec, musí byť od narodenia, čo Michal určite je. A keď to dokáže v takom veku a s takou váhou, tak potom klobúk dole. Prajem mu veľa zdravia a ešte viac gólov.