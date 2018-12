Škôlku v Slaskej pred rokmi zrušili. Dnes na jej oživenie hľadajú partnera

V Slaskej chcú v škôlke ponúknuť pridanú hodnotu vidieka a zážitku.

2. dec 2018 o 10:48 Ivana Zigová

SLASKÁ. Do dvoch rokov očakávajú v Slaskej populačnú explóziu, chýba im však materská škola. Tú pôvodnú totiž v roku 2004 pre nedostatok detí zrušili.

„Zatvorili sme ju vtedy pravdepodobne ako prví v Žiarskom okrese z čisto manažérskeho dôvodu, s ktorým sa vtedy stotožnili aj poslanci obecného zastupiteľstva. Nízky počet detí sa rovnal počtu zamestnancov a ročnému nákladu – v tom čase – 750-tisíc slovenských korún, čo je dnes niečo cez 24-tisíc eur,“ vrátil sa k dôvodom kroku starosta Slaskej Daniel Gelien.

Budovu škôlky postavili v roku 1970, pôvodne slúžila ako základná škola, neskôr ako materská. (zdroj: Iva Zigová)

Mladé rodiny prilákali domy aj stavebné pozemky

To, čo si pred rokmi obec nemohla z hľadiska nákladov dovoliť, sa dnes pri vyťaženosti škôlok okolitých obcí a mesta Žiar nad Hronom stáva opäť nutnosťou.

„Teraz sme naopak v situácii, keď počet obyvateľov obce stúpa,“ povedal a vysvetlil, že v dedine neďaleko Žiaru si mladé rodiny pokúpili a prerobili staršie domy a viaceré tiež stavajú domy v lokalite Diely, kde je k dispozícii dohromady 38 stavebných pozemkov.

„Logicky očakávame nárast počtu detí v predškolskom veku, a preto prichádzame s víziou obnovy škôlky teraz, aby sme nezaspali dobu. Nechceme sa dostať do situácie, že u nás bude táto služba chýbať a deti nebudú chcieť prijať ani v okolitých obciach,“ povedal.

Budova potrebuje investíciu do rekonštrukcie

Obec budovu bývalej škôlky stále vlastní, nehnuteľnosť však potrebuje rekonštrukciu a prispôsobenie dispozície modernému vzdelávaniu.

„Hľadáme preto korektného partnera, ktorý má nielen know-how pre vzdelávanie, aké chceme, ale je zároveň ochotný získať a investovať do obnovy a zveľadenia budovy a jej okolia zdroje z verejných zdrojov, alebo má dokonca vlastné,“ povedal Gelien.

Okrem stavby s pozemkami by obec do partnerstva vložila tiež súčinnosť pri získavaní potrebných povolení.

Starosta tvrdí, že ak by aj škôlka bola súkromnou, neznamenalo by to automaticky vysoké náklady pre rodičov, čoho sa niektorí možno obávajú.

„Sme pripravení aj na takú alternatívu, že by sme schválili zásady o podpore našich detí, ktoré by škôlku navštevovali,“ naznačil.

Starosta Daniel Gelien zverejnil výzvu, cez ktorú hľadá partnera pre oživenie a prevádzku škôlky. (zdroj: Iva Zigová)

Chcú zážitkovú škôlku v prírode

To, čo rodičov a najmä mladé mamičky zaujalo hneď po zverejnení zámeru obce, je skutočnosť, že škôlka by nemala byť tradičná.

Hoci lesná škôlka nemá oporu v zákone, Gelien si vie predstaviť, že tá v Slaskej by mala vidiecky charakter a deti by v nej pedagógovia vychovávali v blízkom spojení s prírodou.

„Mala by to byť vidiecka škôlka, kde by deti čo najviac času trávili v prírode, majú tu blízko les, futbalové ihrisko, v objekte by mohli vzniknúť tvorivé dielne – napríklad na prácu s hlinou a podobne,“ poznamenal Gelien.

„Ak nie je povolená lesná škôlka, určite nie je zakázaná zážitková škôlka,“ okomentoval situáciu starosta obce.

Aj inde opäť navyšujú kapacity

„Bolo by to zaujímavé určite aj pre nás v Žiari, ak by sme tam mohli voziť naše deti. Veľa podobných príležitostí v blízkosti nie je. Páčil by sa mi napríklad nejaký mini gazdovský dvor, kde by sa deti mohli hravou formou podieľať na starostlivosti o zvieratká,“ zareagovala mamička zo Žiaru Jana.

Pozitívne ohlasy však má starosta aj v dedine. „Už mi jedna mamička písala, že je to fajn nápad a že sa teší, ako tam dá svojho syna,“ povedal s dôvetkom, že všetko je len na začiatku.

Slaská nie je jedinou obcou, kde po rokoch museli svoje minulé rozhodnutia prehodnotiť.

V Starej Kremničke sa napríklad z menších priestorov škôlka presťahovala do pôvodných väčších. Kapacity nedávno posilnila napríklad aj Janova Lehota.