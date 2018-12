Na prvej zberateľskej burze v Kremnici ponúkli aj dukáty za tisíce eur

Kremnica má za sebou prvú zberateľskú burzu. V jej ponuke by ste našli aj vzácnosti.

3. dec 2018 o 9:02 Ivana Zigová

KREMNICA. V Kremnici sa počas víkendu (2.12.) konala prvá zberateľská burza. V ponuke boli mince, bankovky, známky, knihy, pohľadnice, platne ale aj starožitnosti či odznaky.

„Sme v strede Slovenska a svojou polohou je to vhodné miesto na stretnutie zberateľov z celej krajiny, každý to má blízko. Nič podobné sa tu navyše neorganizuje, dopyt zo strany zberateľov pritom existuje,“ povedal o dôvodoch uskutočnenia burzy, z ktorej by mohla vzniknúť tradícia, miestny numizmatik a tiež zberateľ pohľadníc Viliam Weiss.

Ponúkli aj bibliu písanú švabachom

Účasť predávajúcich zhodnotil organizátor ako veľmi dobrú a nad očakávania.

„Boli sme skôr zdržanliví, ale všetky stoly sme vypredali už v predstihu, čo nás teší. Vedeli by sme zaplniť aj dvakrát takú veľkú sálu. Prišli aj kupujúci, takže na prvýkrát sme spokojní,“ okomentoval podujatie v priestore mestského kultúrneho strediska.

Sám ponúkol odbornú literatúru, pohľadnice aj historické mince.

„Čo sa týka mincí, aktuálne je obľúbené obdobie Slovenského štátu, teda obdobie 1939 až 45, ale celkove je táto tematika trendom – lákajú aj starožitnosti alebo iné veci z tohto obdobia,“ priblížil a ukázal nám napríklad dobové originály Ríšskych mariek so svastikou.

Zákaz ale majú kópie označení fašistických a extrémistických skupín či funkčné zbrane.

Na pulte nás zaujala aj hrubá kniha v koženej väzbe. „Je to krásne zrenovovaná biblia z roku 1713, je písaná švabachom,“ predstavil nám Weiss ďalší zberateľský kúsok, ktorý si zrejme nájde miesto v obývačke nejakého zámožného človeka.

Zaujali mince z kremnického zlata

Vzácne mince v hodnote tisícov eur ukázal Kremničan Radoslav Chlapovič zo spoločnosti Macho & Chlapovič.

„Napríklad toto sú kremnické dukáty z čias Habsburgovcov – tu je Ferdinand II., Ferdinand III., Matyáš – všetko sú to mince z kremnického zlata razené v kremnickej mincovni. Ich ceny sa pohybujú od 1 600 do 4 600 eur za jednu,“ predstavil lákadlá pre zberateľov.

„Tieto ešte nie sú také drahé, napríklad tie z čias Rákocziho povstania sú oveľa vzácnejšie. Razili sa iba tri roky, pričom ten najlepší ročník stojí cez 30-tisíc eur,“ prezradil.

Ako miestneho, no tiež skúseného vystavovateľa a predajcu z veľkých zberateľských podujatí, ho potešilo, že svoju burzu má už aj Kremnica.

„Som veľmi rád, že niečo také v Kremnici vzniklo, už veľmi dlho tu nič podobné nebolo. Ak to bude možné, rád prídem aj nabudúce,“ povedal.

Prvý spolok filatelistov vznikol v Kremnici

Na svoje si prišli aj zberatelia poštových známok. Kúsky z celého sveta má vo svojej zbierke profesionálny filatelista Karol Franek zo Žiliny. Ten sa zúčastňuje búrz po celom Slovensku, tú kremnickú nevynechal práve preto, že išlo o prvú v tomto historickom meste.

„Prišiel som to vyskúšať. Vedeli ste napríklad, že v Kremnici vznikol v roku 1895 prvý klub filatelistov na Slovensku vôbec?“ obrátil sa na nás.

Návštevníci si od neho mohli kúpiť známky za pár centov, ale aj také, ktoré majú hodnotu stovky eur.

„Napríklad dnes som predal známku číslo jedna – prvú známku na svete, z ktorej som mal jeden kus, záujemcovi z Novej Bane,“ povedal nám s dôvetkom, že išlo o anglickú jednopencovú čiernu známku s portrétom kráľovnej Viktórie z roku 1840.

Najvzácnejšie sú podľa filatelistu tie exempláre, ktorých už na začiatku vydali len nízky počet, vyčnievajú aj rôzne kuriozity a edície s chybami.

„Slovensko je malý trh. Máme tu asi dvetisíc organizovaných zberateľov známok, tých utajených, čo kupujú len cez internet, je ale podstatne viac,“ povedal nám skúsený predajca.

Známkam sa venuje 63 rokov. „Kým ale moje zberateľstvo prerástlo do takého štádia, že som schopný si filateliou zarábať na svoju zbierku, trvalo to päťdesiat rokov,“ prezradil a dodal, že sú za tým dlhoročné štúdium, vedomosti, ale aj skúsenosti. Len v katalógoch má zberateľ hotový majetok.