Lekár Karol Martinček spomína: Bol som pri prvom pôrode v žiarskej nemocnici (+RETRO FOTO)

Podmienky boli slabšie, no bolo viac entuziazmu, zaspomínal si na začiatky žiarskej nemocnice lekár.

3. dec 2018 o 13:19 Ivana Zigová

ŽIAR NAD HRONOM. Základný kameň nemocnice v Žiari nad Hronom slávnostne poklepali 21. septembra 1958. K zámeru postaviť spádové zdravotnícke zariadenie prispel rýchlo sa rozvíjajúci ťažký priemysel a výstavba Závodu SNP.

Nová nemocnica mala totiž poskytovať zdravotnú starostlivosť aj pracovníkom hlinikárne a ich rodinám.

Do Žiaru? Na blato?

Pri budovaní nemocnice bol aj lekár Karol Martinček. Z jeho vtedajšej funkcie vyplývala ešte pred dostavbou a otvorením špitálu povinnosť zohnať preň tím lekárov.

„Už vtedy sa chystali kádre,“ zaspomínal si. Dostať personál do Žiaru však nebolo v tom čase vôbec jednoduché. „Stretával som sa s takými reakciami – Do Žiaru? Na to blato? To nejdem. Jedna pani lekárka mi povedala, že v Žiari predsa nie je žiadna kultúra,“ priblížil.

Pre gynekologicko-pôrodnícke oddelenie sa vtedy podarilo získať odborníka, ktorého si aj dnes pripomínajú počas Dní primára Jána Straku. „Spolu s primárom Strakom sme odviedli aj prvý pôrod v žiarskej nemocnici,“ prezradil doktor Martinček, ktorý v Žiari počas jeho pôsobenia priviedol na svet približne 3 500 detí.

Začiatky boli náročné, viac ako osem mesiacov slúžili na pôrodnici len dvaja lekári. „Slúžil som každý druhý deň a každú druhú sobotu. Až pokiaľ nastúpila ako tretia doktorka Nováková. Za noc sa pritom v tej dobe narodilo aj deväť detí,“ priblížil vtedajšie časy gynekológ na dôchodku.

„Teraz má personál k dispozícii perfektné priestory, prístroje vybavenie. Vtedy boli podmienky slabšie, ale bol entuziazmus a chuť robiť,“ zhodnotil.

Trpezlivý musí byť aj lekár

Základom dobrej nemocnice podľa neho vždy boli a sú aj dnes schopní primári, ktorí vedia nadchnúť ostatných a odovzdať im skúsenosti.

„Pacient je z latinského slova trpezlivosť – trpezlivý musí byť pacient, ale aj lekár. Ak ten nemá vzťah k ľuďom, je to stratené. Ja som vedel, že keď mi lekár začal stavať chalupu, že je myšlienkami inde – zháňa vaňu, batériu a podobne,“ pousmial sa lekár, ktorý roky pôsobil aj ako riaditeľ žiarskej nemocnice.

Pre nový personál sa snažil získať byty, pre rozrastajúce sa oddelenia zase nové priestory.

