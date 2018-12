Na via ferrate na Skalke pribudne novinka. Adrenalínový lanový mostík

Zaistená cesta na Skalke bude pre návštevníkov ešte atraktívnejšia.

5. dec 2018 o 8:21 Ivana Zigová

SKALKA PRI KREMNICI. Na via ferrate na Skalke pri Kremnici pribudne v najbližšom období ďalšia adrenalínová atrakcia – lanový mostík.

Chcú ho vybudovať 72 metrov dlhý a vo výške približne dvadsať metrov nad zemou. Budú ho tvoriť laná a kovové časti, na ktoré sa stúpa, vzdialené jedna od druhej tak päťdesiat centimetrov.

Už v roku 2019

Návštevník na ňom bude musieť rovnako ako v iných častiach cesty použiť ferratové istenie.

„Ak nám budú podmienky, najmä prírodné, priať, mal by byť k dispozícii už v sezóne 2019,“ potvrdila zámer viceprimátorka Kremnice Iveta Ceferová.

Náklady na novinku sa vyšplhajú na zhruba 17-tisíc eur.

„Pôjde o združené prostriedky – Oblastná organizácia cestovného ruchu Stredné Slovensko, s ktorou máme rozvoj turizmu v Kremnických vrchoch ako spoločný záujem, prispela 10-tisíc eur, zvyšok pridajú mesto a súkromný podnikateľ, ktorý nechce byť menovaný,“ priblížila Ceferová.

Návštevníci pribudajú

Via ferratu na Skalke s troma cestami rôznej náročnosti sprístupnili vlani v októbri.

Návštevníci môžu absolvovať Komín s obťažnosťou C, Trubačovu vežu so stupňom B a Výzvu, ktorá je s Éčkom najťažšou doteraz vybudovanou via ferratou na Slovensku.

„Ferrata od jej otvorenia priviedla na Skalku mnohých návštevníkov, počas víkendov sa na nej vystriedalo dvesto – tristo ľudí denne, počas pracovných dní desiatky,“ povedala Ceferová s dôvetkom, že mostík má lokalitu ešte viac zatraktívniť.

Žiaľ, ferrata má už aj jednu obeť, po páde z časti Výzva tam v máji zahynul 65-ročný muž z Oravy.