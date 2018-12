Panovala výborná atmosféra. Premiéra Zimnej ligy v Kremnici slávila úspech (+FOTO)

Po šesťročnej prestávke sa opäť rozbehol kolotoč zimnej futsalovej súťaže.

9. dec 2018 o 11:40 Ivan Mriška, Vladimír Širáň

KREMNICA. Celých šesť rokov sa v Kremnici nehrala Zimná liga. Až prišla rekonštrukcia mestskej telocvične a organizátori obnovili peknú tradíciu.

Do súťaže sa prihlásilo šesť účastníkov, ktorí sa v piatich kolách stretnú systémom každý s každým. Prvé štyri tímy postupujú do semifinále a následných bojov o medaily, posledné dva celky si zahrajú o umiestnenie.

INCITE ZIMNÁ LIGA

1. kolo:

Olympic Ihráč - Horná Ves junior 1:9 (1:2)

Góly: Matuška – Mriška 3, Širáň, Mezei, Hovorič 2, Sekereš, Hric

Rozhodoval: Vozár, 50 divákov

Ihráč: Bitala, Kubík, Matuška, Krajčík, Trokšiar

Horná Ves: Mezei, Mriška, Širáň, Hovorič, Sekereš, Hric, A. Urgela

Od začiatku videli diváci vyrovnaný zápas, až prišiel historicky prvý gól obnovenej Zimnej ligy, ktorý strelil bombou Matuška. Mladí futsalisti z Hornej Vsi sa po tomto momente osmelili, hrali aktívne a zaslúžene do prestávky stav otočili. V druhom polčase to bola fiesta zo strany Hornej Vsi. Ihráč sa snažil vyrovnať a tým pádom zabúdal na defenzívu, čo rýchlonohí hráči Hornej Vsi využili na vysokú výhru 9:1.

Old Boys – Hyeny 0:4 (0:0)

Góly: Žabka, Kapšo, Grossmann, Schmidt

Rozhodoval: Vozár, 50 divákov

Old Boys: Mecele, B. Neuschl, T. Neuschl, Tichý, Kundrata, Filas

Hyeny: Lachký, Kapšo, Ďurica, Ondrejka, Grossmann, Chrien, Schmidt, Kvoriak, Horváth, Žabka

V druhom zápase sa hral vyrovnaný futsal a do kabín sa išlo za nerozhodného stavu 0:0. Po zmene strán otvorili skóre Hyeny, z čoho ťažili aj v ostatnom priebehu. Starí páni sa pokúšali o vyrovnanie, no paradoxne z protiútokov inkasovali ďalšie tri góly.

Belasí – Parížania 4:0 (1:0)

Góly: T. Moravčík 2, Kádaši, Bielik

Rozhodoval: Vozár, 50 divákov

Belasí: L. Moravčík, T. Moravčík, Kádaši, Bielik, Mánik, Šikula

Parížania: Šopoň, O. Weiss, Reichmann, Varhaňovský, Podmanický, Beníček, Straka, M. Weiss

Azda najvyrovnanejšie stretnutie sa hralo na záver prvého hracieho dňa. Na palubovke prevládala nad technikou bojovnosť. V kádri Belasých vynikal Tomáš Moravčík, ktorý potiahol svoje mužstvo k víťazstvo 4:0. Za svoj výkon sa nemusia hanbiť ani Parížania, no tento raz im šťastena v koncovke nepriala.

Tabuľka po 1. kole: 1. Horná Ves 1 1 0 0 9:1 3 2. Belasí 1 1 0 0 4:0 3 3. Hyeny 1 1 0 0 4:0 3 4. Old Boys 1 0 0 1 0:4 0 5. Parížania 1 0 0 1 0:4 0 6. Ihráč 1 0 0 1 0:4 0 Do semifinále postupujú prvé štyri tímy.

HVIEZDA KOLA

Za najlepšieho hráča kola sa organizátori rozhodli určiť Tomáša Moravčíka z tímu Belasých. Ten bol hlavným strojcom víťazstva svojho tímu v náročnom súboji proti Parížanom. Divákov bavil svojou technikou a výborným prehľadom v hre. Potvrdil to tiež krásnymi dvomi gólmi.

„Je to pre nás výborný štart do Zimnej ligy. Som rád, že som tímu mohol pomôcť. Pochváliť chcem všetkých spoluhráčov. Som veľmi rád, že sa opäť v Kremnici obnovila Zimná liga, pretože je to krásna tradícia,“ po víťaznom dueli povedal najlepší hráč kola.

PORADIE STRELCOV

1. miesto: Mriška – 3 góly

2. miesto: T. Moravčík, Hovorič – 2 góly

3. miesto: Matuška, Širáň, Mezei, Sekereš, Hric, Žabka, Kapšo, Grossmann, Schmidt, Kádaši, Bielik

Program 2. kola – sobota 15.12.

18:00 Hyeny - Belasí

18:30 Olympic Ihráč - Old Boys

19:00 Horná Ves junior – Parížania