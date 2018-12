S kaštieľom už má mesto plány. Začať chcú obnovou fasády

Galériu aj pamätnú izbu chcú v budúcnosti presťahovať do kaštieľa.

14. dec 2018 o 15:53 TASR

ŽIAR NAD HRONOM. Galériu Júliusa Považana a pamätnú izbu Štefana Moysesa, ktoré sa aktuálne nachádzajú v žiarskom mestskom kultúrnom centre, chce samospráva v budúcnosti presťahovať do miestneho kaštieľa, ktorý mesto nedávno získalo do svojho vlastníctva.

Primátor Peter Antal načrtol, že tieto plány by sa jej mohlo podariť naplniť už v budúcom roku.

"V prvom kroku chceme rekonštruovať na kaštieli fasádu, na ktorú budeme žiadať dotáciu z ministerstva kultúry. To je najdôležitejší krok. Od začiatku roka chceme svojpomocne pristúpiť k postupným rekonštrukciám jednotlivých miestností," poznamenal.

Podľa jeho slov má isť najmä o miestnosti, pri ktorých je už v súčasnosti jasné ich budúce využitie, keďže vychádza z ich prirodzenej povahy. Ide napríklad o veľkú sálu, kde len nedávno samospráva uviedla do života novú monografiu o meste.

"Postupne takýmto spôsobom, krok za krokom, pôjdeme do jednotlivých úprav miestností. Čo sa týka galérie a pamätnej izby, musíme ešte zvážiť, kde to bude najlepšie," podotkol Antal s tým, že by to mohli stihnúť ešte v budúcom roku. Keďže je kaštieľ v užívania schopnom stave, úpravy si nevyžadujú tak veľké prostriedky, aby ich podľa jeho názoru nedokázalo mesto postupne uvoľňovať aj z vlastného rozpočtu.