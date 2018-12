Víťaz volieb na úrad stále čaká, po prevzatí funkcie avizuje audit

Voliči si za nového starostu v Ostrom Grúni zvolili Júliusa Remenára, odchádzajúca Jana Angletová však funkciu zatiaľ neodovzdala.

17. dec 2018 o 10:01 TASR

OSTRÝ GRÚŇ. Novozvolený starosta Ostrého Grúňa v okrese Žarnovica Július Remenár (nezávislý) na svoj úrad stále čaká.

Dosluhujúca starostka Jana Angletová (nezávislá) určila termín ustanovujúceho zastupiteľstva na 21. decembra.

Tento termín je však podľa Remenára v rozpore so zákonom.

Avizuje hĺbkový audit

„Problém vidím v tom, že nebolo zvolané v riadnom termíne tak, ako sa píše v zákone. To znamená, že ho mala zvolať do 30 dní po voľbách, čo je 10. decembra tohto roka. Keď to išlo v celej Slovenskej republike, tak vidím problém v tom, prečo to nešlo v Ostrom Grúni,“ komentoval situáciu Remenár.

Podľa jeho slov súčasná starostka iniciovala stretnutie, na ktorom ho informovala, že chce dokončiť rozpracované veci a preto chce zastupiteľstvo zvolať na 21. decembra, no s tým nesúhlasil.

A keďže zvolala zastupiteľstvo na tento termín aj napriek tomu, vyzval ju, aby po 10. decembri neuzatvárala žiadne zmluvy a neriešila žiadne verejné obstarávanie, keďže na to už nemá morálne právo.

„Toho, čo tam nájdem, sa obávam, pretože ako som sa vyjadril, táto situácia neveští nič dobré,“ skonštatoval s tým, že po nástupe do funkcie chce urobiť na obecnom úrade hĺbkový audit. Problém vidí aj v tom, že obec nemá stále schválený rozpočet na rok 2019 a tak ju čaká rozpočtové provizórium.

Jeho príprava a schválenie bude preto prvou úlohou novej samosprávy.

Chce dokončiť projekty

Angletová obyvateľom na svojom profile na sociálnej sieti odkázala, že jej nie je osud obce ľahostajný a výsledky volieb rešpektuje.

Tiež podotkla, že navrhla novozvolenému starostovi neskorší termín zasadnutia zastupiteľstva, čo však odmietol.

„Tých pár dní (presne jedenásť) mi veľmi pomôže, aby som aspoň niektoré projekty dotiahla do úspešného konca a uzatvorila ich. Ako som vás oboznámila už v minulosti, podarilo sa mi pre našu obec získať viac ako 90-tisíc eur a veľmi rada by som túto etapu dokončila,“ podotkla.

Podľa jej slov tak robí maximum, aby projekty uzatvorila. „Prosím vás, nehľadajte za tým žiadne konšpirácie. Mojou morálnou povinnosťou je odovzdať úrad v čo najlepšej kondícii, s dostatočným množstvom finančných prostriedkov a s čo najväčším počtom uzatvorených vecí,“ dodala.

Sankcie nehrozia

Hovorca Združenia miest a obcí Slovenska Michal Kaliňák vysvetlil, že zákon dáva dosluhujúcemu starostovi lehotu 30 kalendárnych dní na zvolanie ustanovujúceho rokovania zastupiteľstva.

Ak tak neurobí, ustanovujúce rokovanie sa zo zákona uskutoční v 30. pracovný deň.

„Tento mechanizmus je práve poistkou voči nezvolaniu rokovania zo strany odchádzajúcich starostov či primátorov. Napriek tomu, že za nezvolanie rokovania nehrozia odchádzajúcemu štatutárnemu predstaviteľovi samosprávy sankcie, zákon práve na túto situáciu myslí automatickým uskutočnením ustanovujúceho rokovania zastupiteľstva,“ doplnil s tým, že združenie informovalo mestá, obce ale aj ich poslancov o postupe pre čo najlepšie zvládnutie ustanovujúceho rokovania obecného zastupiteľstva.