Na suvenírovú bankovku s Marínou a Sládkovičom čakali ľudia v rade

Na suveníre sú herci Táňa Pauhofová a Robert Roth ako Marína a Sládkovič.

19. dec 2018 o 12:40 Ivana Zigová

BANSKÁ ŠTIAVNICA. Záujem o novú 0-eurovú bankovku, ktorú v stredu začali predávať v Dome Maríny v Banskej Štiavnici, bol už od rána veľký.

Niektorí zberatelia stáli pred jedinečnou expozíciou odkazujúcou na ľúbostnú báseň Marína a na lásku básnika Andreja Sládkoviča a jeho múzy Márie Pischlovej, už pred jej otvorením.

„Už mesiac pred predajom bankovky sme zaznamenali e-maily a telefonáty, v ktorých sa ľudia zaujímali, kde a kedy bude v predaji a ako sa k nej môžu dostať. Dnes ráno, keď som prišla do práce, už asi 60 – 70 ľudí netrpezlivo čakalo pred vchodom, kým otvoríme,“ povedala Gabriela Ondrejková, manažérka Banky lásky.

„Jedna dáma tu stála už od šiestej rána, aby sa jej ušla úplne prvá bankovka v predaji – s číslom 101, keďže prvú stovku máme odloženú pre vlastné účely,“ poznamenala.

Pred vchodom čakala od šiestej ráno

Ohlasy neutíchali ani dopoludnia, niektorí sa otočili aj viackrát, keďže pri jednom nákupe mohli získať maximálne päť kusov. Celkový počet vydaných suvenírov je pritom 10-tisíc.

Prišli zberatelia, ale aj ľudia, ktorí chcú bankovku na pamiatku alebo sa im jednoducho len páči motív, ktorý je na nej zobrazený. V rade stáli Štiavničania, ľudia z okolia, ale aj takí, ktorí prišli až z Popradu či z Košíc.

Z Nitry pricestoval Ján Krajanec, ktorý zbiera nielen turistické eurobankovky, ale aj staré mince a poštové známky. „Začal som zbierať aj 0-eurové bankovky a už sa z toho stala taká malá závislosť. Zaujímajú ma slovenské, tých zatiaľ nie je tak veľa, no vždy, keď cestujem do zahraničia, tak si kúpim aj tam. Mám napríklad bankovky z Paríža či z Vatikánu,“ priblížil nám svoju záľubu zberateľ, ktorý napríklad v Bratislave čakal na bankovku v rade od ôsmej rána do pol tretej popoludní.

„Ja som tu od deviatej, nie je tu až tak veľa ľudí, ide to pomerne rýchlo,“ zhodnotil ďalší zberateľ – Janči z Banskej Bystrice.

Eurobankovky ako suveníry ho oslovili aj preto, že sa začali predávať v Múzeu SNP v Banskej Bystrici. „Teraz ich mám už asi tristo, najviac ich je zahraničných, zaujímajú ma najmä tie vzácne. Zháňam si ich najmä cez internet,“ povedal nám.

S Rothom a Pauhofovou

Vydaním 0-eurovej bankovky sa v banskoštiavnickej Banke lásky rozhodli osláviť prvé výročie otvorenia expozície.

Zaujímavosťou v tomto prípade je, že ide zároveň o jedinú banku, kde sa suvenírovou bankovkou dá aj skutočne platiť. „Má svoju hodnotu, konkrétne päť eur a možno ňou u nás zaplatiť vstupné. Samozrejme, rožky alebo mlieko v potravinách si za ňu ľudia nekúpia,“ objasnila s úsmevom manažérka Banky lásky.

Na suveníre sú vyobrazení Marína a Sládkovič, ktorých v expozícii, aj na bankovke predstavujú slovenskí herci Táňa Pauhofová a Robert Roth. „Chceme tiež, aby sa posolstvo Banky lásky a ľúbostnej básne Marína šírilo po svete,“ povedala Ondrejková.

Do Banky lásky aj z Japonska

Výťažok z predaja bankoviek použijú na rekonštrukčné práce Maríninho domu.

„Na nádvorí máme veľmi zničenú arkádu ešte z obdobia, keď cez strechu zatekalo, to je zrejme najakútnejšie,“ povedal spolumajiteľ objektu Ján Majsniar.

V expozícii tiež plánujú viaceré novinky.

„Chceme napríklad, aby sa ľudia z celého sveta mohli zapojiť do projektu a do Banky lásky aj na diaľku. Chystáme, nazvem to tak pracovne, online banking. Svoju virtuálnu schránku, ktorá bude mať u nás aj fyzickú dvojičku, si budú môcť vytvoriť bez toho, aby prišli do Banskej Štiavnice, budú to môcť urobiť úplne v pohode napríklad z Japonska,“ naznačil Majsniar.