Múzeum vystavuje svoj najväčší betlehem. Rezbár doň vložil aj permoníka

Kedy ho možno vidieť?

Betlehem bude v Rytierskej sále Starého zámku pre verejnosť prístupný každý týždeň od stredy do nedele od 8. do 16. hodiny a cez vianočné sviatky 22.12., 27.12., 28.12., 29.12., 30.12 a od 2.1. do 6.1. Vstup je vždy každú celú hodinu, posledný so začiatkom o 15. hodine.