V Hliníku sa stretávajú pri obrovskom adventnom venci

Dekoráciu, pri ktorej napríklad spievali vianočné koledy, vytvárali miestne ženy desiatky hodín.

22. dec 2018 o 18:37 Ivana Zigová

HLINÍK NAD HRONOM. Predvianočné obdobie sa v Hliníku nad Hronom neďaleko Žiaru rozhodli naplniť novými podujatiami.

Už druhý rok ženy z tunajších tvorivých dielní vytvorili obrovský adventný veniec.

„Čečina je zo stromov vypílených v obci. Vlani to boli strieborné smreky, ktorých ihličie poriadne pichá, tento rok sme to preto zmenili. Pre zaujímavosť, na venci sme odpracovali 58 osobohodín,“ prezrádza Jana Miháliková z obecnej knižnice.

S nápadom dať vencu ešte aj iný význam prišla ďalšia aktívna Hliníčanka Mária Šoučíková. Stalo sa z neho miesto stretávania ľudí pri kultúre.

„Prvý týždeň to bol Mikuláš, druhý koledy, tretí koštovka domácich koláčov a všetko to vyvrcholí vystúpením folklórneho súboru Hliníčan (23. 12.),“ vymenúva.

Aktívni Hliníčania pripravili počas vianočných sviatkov viacero podujatí. (zdroj: Iva Zigová)

Makovička a jej živý betlehem

Deň pred Vianocami v obci podávajú aj slávnostný obed pre osamelých.

K vianočnej atmosfére prispejú aj deti z detského folklórneho súboru Makovička. Ten svoj názov získal po jednom z vystúpení.

„V ich úplne prvom vianočnom programe mali na hlavách červené bodkované šatôčky a niekto z obecenstva povedal: „Bože, tie sú krásne ako makovičky, a tak zostali Makovičkami,“ objasňuje Mária Šoučíková, ktorá bola pri vzniku súboru. Deti každoročne tešia miestnych aj živým betlehemom.

Už o pár mesiacov by členovia súboru mali predstúpiť pred publikum v nových krojoch.

„Dosiaľ sme tradičné kroje nemali. Zmapovalo sa, čo sa kde nosilo, teraz dáme nové oblečenie ušiť. Hotové by malo byť niekedy v marci,“ hovorí o plánovanej obnove krojovej výbavy Michaela Tatárová zo súboru.

Koledníci z DFS Makovička. (zdroj: Archív obce Hliník nad Hronom)

Zvyky a stretnutie rodiny

Štedrovečernú večeru si v Hliníku nad Hronom spájajú najmä s hríbovou kapustnicou, svoje miesto na stole majú makové i tvarohové opekance, závisí to od zvyklostí tej-ktorej rodiny.

Rozšírený je aj zvyk, že prvý kúsok z každého chodu sa odloží na pripravený tanierik.

„Ostáva to tak do roka. Keď to splesnie, v rodine bude choroba, keď nie, tak je všetko v poriadku. Po roku by sa mali tieto zvyšky spáliť,“ vysvetľujú nám miestne ženy.

A čo sa spája s Vianocami mladej generácii? „Keď som bola malá a dávala na stromček hviezdu, nedočiahla som na vrchol a ocino ma musel zdvihnúť. To bolo pekné,“ spomína si jedna z Makovičiek. „Pečenie medovníkov, zdobenie stromčeka, zvyky, polnočná omša a to, že sa zíde celá rodina,“ zhrnie ďalšia.