Zvončeky z Horných Hámrov zvonia už takmer desaťročie. Privítali by aj nových členov

Členovia spevokolu Zvončeky si spomínajú, ako sa počas Vianoc chodilo v Kľakovskej doline po spievaní.

24. dec 2018 o 9:38 Ivana Zigová

Časť členov speváckeho zboru Zvončeky so starostom obce Horné Hámre. (Zdroj: Iva Zigová)

HORNÉ HÁMRE. Spevácka skupina Zvončeky pri základnej organizácii Jednoty dôchodcov Slovenska v Horných Hámroch vznikla v máji 2009, práve v čase, keď tieto nádherné kvety kvitli.

Združili sa v nej aktívni seniori, ktorí majú blízko k hudbe a spevu. „Vzdali sme tak hold našej učiteľke, ktorá nám pred desiatkami rokov dala základy ruštiny a spevu,“ hovorí členka zboru Jana Matejčeková

Vystupujú pri rôznych obecných príležitostiach, pred niekoľkými rokmi spoluorganizovali aj podujatie venované tradičnej žatve. Publikum tešia i počas regionálnych prehliadok spevokolov v okrese Žarnovica.

„Okrem toho sa stretneme aj trikrát – štyrikrát do roka, aby sme si zašportovali, zaspievali, pridali k tomu nejaký kvíz,“ vymenúva aktivity.

Privítali by aj mladších

Speváci sa zhodujú, že ich kolektív by potreboval omladiť. „Kedysi to u nás viac žilo, pamätám si na dožinky, to sa vždy zišla celá dedina. Toto je veľmi ubehaná doba, mladí nemajú na nič čas a akoby kultúra v obci upadala,“ povzdychne Jana Matejčeková.

Je smutná, že dnes už mamičky deťom toľko nespievajú, necibria im sluch. O pokračovateľov zatiaľ v Horných Hámroch majú núdzu.

„Veru, chýba nám mladá krv. Budeme len radi, keď sa pridajú noví členovia,“ pozýva Marian Jóbb, ktorý je zároveň obecným organistom.

„Snažíme sa udržať aspoň tie tradície, ktoré tu máme, ale je to ťažšie a ťažšie. Zatiaľ sa nám darí napríklad fašiangový sprievod, do ktorého sa zapájajú aj mladší – dobrovoľní hasiči aj futbalisti,“ hovorí starosta obce Milan Mokrý.

Ten si seniorov zo Zvončekov váži, ocenil aj ich nedávnu iniciatívu zapojiť sa do podujatia Slovensko spieva koledy pod značkou regionálnych novín MY.

Chodilo sa "po spievaní"

A ako si členovia spevokolu spomínajú na Vianoce svojho detstva? „U nás sa varila hríbová kapustnica – pôstna. Zákuskov vtedy nebolo, piekli sa skôr kysnuté koláče,“ približuje Jana Matejčeková.

„Na stole nemohol chýbať okrúhly chlebík, ktorého nebol koniec – aby ľudia na celom svete žili po celý rok v dostatku a nehladovali,“ pridáva sa Lýdia Matonoková. Z

ahriala domáca pálenka pripravená ako hriato. „Po večeri sme sa u nás poschádzali a išli po spievaní. Nevynechali sme žiadnu osadu. A potom sme spoločne pokračovali na polnočnú,“ opisuje dôchodkyňa.

„Vychýrenými boli aj cigánski alebo rómski koledníci z osady Riečky v Župkove,“ dopĺňa ju kolegyňa zo spevokolu.