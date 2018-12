Operácia ešte v maminom brušku: O život syna zabojovali jeho rodičia skôr, ako sa narodil

Monika so zdravým bábätkom. (Zdroj: Iva Zigová)

HRABIČOV. Mladá mamička z Hrabičova má za sebou veľmi náročný rok. To, čo najskôr vyzeralo beznádejne, napokon skončilo šťastne. Dnes sa Monika spolu so snúbencom Tiborom tešia zo zdravého bábätka, ktorému dali meno Maxim. Nie tak dávno pritom hrozilo, že chlapček sa nikdy nenarodí.

Lekár im odporučil potrat

„S priateľom sme sa snažili o bábo rok a pol, čo je dosť dlhá doba, takže, keď to prišlo a tehotenský test vyšiel pozitívne, veľmi sme sa spolu tešili,“ spomína si Monika Svitková.

Od začiatku tehotenstva sa všetko zdalo v najlepšom poriadku. Keď im gynekologička prvýkrát povedala, ako malému bije srdiečko, budúci rodičia boli radosťou bez seba. Tento pocit však skalili výsledky takzvaných triple testov, ktoré sú pre mamičky pomocníkom, no zároveň postrachom.

„Lekárka mi oznámila, že nám v nich vyšlo zvýšené riziko na vrodenú vývojovú chybu – na rázštep nervovej trubice. Najskôr sme to nebrali vážne, lebo v 13. týždni tehotenstva sme boli na 3D sono v Martine a lekár nás ubezpečil, že dieťatko je úplne v poriadku,“ hovorí o tom, že v prvé dni sa snažili situáciu vidieť pozitívne.

Aj ďalšie testy však zlé vyhliadky potvrdili. „Čakali sme do 20. týždňa a išli opäť na 3D sono. Tentoraz trvalo dlho a lekár bol celý čas ticho a tváril sa čudne. Oznámil nám, že ťažko, ale predsa našiel nášmu malému rázštep na chrbátiku. Povedal nám tiež, že tvar mozočku nie je taký ako u zdravých detí,“ vybavuje si slová, na ktoré v prvom momente nevedela vôbec reagovať.

„Len som tam bezmocne ležala. Našťastie tam so mnou boli sestra a mama a tie sa vypytovali, čo to presne znamená,“ hovorí.

Budúcej mamičke vysvetlili, že do konca tehotenstva sa to bude iba zhoršovať a prognózy sú zlé.

„Detičky s týmto problémom sa rodia paralyzované, nehýbu končatinami, majú porušenú motoriku a doživotne sú odkázané na invalidný vozíček a starostlivosť blízkych, nevedia totiž ovládať močový mechúr a stolicu,“ reprodukuje slová, pre ktoré sa jej na krátke obdobie zosypal svet.

Odvšadiaľ počula, že sa to nedá liečiť a že operácia po narodení síce situáciu dieťaťa mierne zlepší, no šancu na plnohodnotný život mu neprinesie. Keď si od lekára vypočula, že jej do 24. týždňa odporúča prerušenie tehotenstva, nevedela, čo si počať.

„Boli sme bezmocní, nevedeli sme, čo ďalej. Potrat bol pre mňa niečo nemysliteľné. Veď už som na sone videla jeho hlavičku, ručičku. Môj priateľ bol optimistickejší, stále hovoril, že treba hľadať nejaké varianty,“ spomína si na náročné dni, keď spolu poriadne nekomunikovali a každý sa pohrúžil do vlastných myšlienok.

(zdroj: Iva Zigová)

Vliali do nich energiu

Na internete prešli množstvá stránok a fór, až natrafili na špecialistov v Bratislave. „Nedarilo sa nám však s nimi spojiť, volali sme tam opakovane, no nikto nedvíhal. Napokon sme sa rozhodli pre prerušenie tehotenstva. S maminou a s priateľom sme už sedeli v čakárni, no vnútorný hlas mi nedovolil vzdať to.

Ešte raz, priamo odtiaľ som zavolala do Bratislavy, pár minút pred koncom ordinačných hodín a na druhej strane to zdvihol práve špecialista, ktorého sme hľadali,“ opisuje túto udalosť ako malý zázrak. Na druhej strane sa jej prihovoril detský neurochirurg František Horn.

„V momente do mňa vlial toľko pozitívnej energie... Keď som mu povedala, že už sedíme v čakárni a rozmýšľame nad ukončením tehotenstva, povedal mi do telefónu, že on slovo potrat jednoducho nepozná a v živote ho poznať nebude,“ nemôže zabudnúť na jeho povzbudenie.

Najlepšie rozhodnutie

Už o dva dni ich tím špecialistov, v ktorom boli okrem Františka Horna aj Marek Dráb a Martin Lindák, prijal v Bratislave a absolvovali rôzne vyšetrenia.

„Tu prvýkrát uvideli na špeciálnom sone, že ich malý pekne hýbe nožičkami aj kĺbikmi na chodidlách. Čo bolo dôležité, zistili, že rázštep je malý a nižšie položený, čo pre prognózu vývoja ochorenia bolo dobré znamenie.

„Dali nám na výber dve možnosti. Buď podstúpime operáciu u nich v Bratislave, keď sa dieťatko narodí, ale v takom prípade je vysoká pravdepodobnosť, že vozík potrebovať bude, alebo môžeme podstúpiť operáciu v zahraničí – konkrétne vo Švajčiarsku, kde takéto prípady operujú ešte v tele matky a vyhliadky na plnohodnotný život sú vysoké,“ hovorí o momente, keď o možnosti operácie v Univerzitnej detskej nemocnici v Zürichu počula po prvýkrát.

Keď lekár videl rozpaky, či cestu a zákrok v zahraničí zvládnu finančne, ubezpečil ich, že sa nemusia obávať, lebo to komplet preplatí zdravotná poisťovňa, keďže takáto liečba je k dispozícii len v zahraničí.

„Samozrejme, rozhodli sme sa, že do toho ideme. Celý proces za nás vybavoval tím špecialistov, komunikovali s nemocnicou vo Švajčiarsku, s poisťovňou, všetko za nás vybavili, boli úžasní,“ ďakuje Monika. O dva týždne už obaja budúci rodičia cestovali plní nádeje do Zürichu.

„Tam sme absolvovali vstupnú konzultáciu s operatérom, ktorý nám vysvetlil výhody, ale aj možné komplikácie, ktoré by mohli nastať, či už vo vzťahu k dieťaťu alebo ku mne,“ opisuje prvé dni a kontakt s profesorom Martinom Meulim. Monika sa však nebála, hoci hrozba veľkého krvácania a predčasného pôrodu boli reálne. Skúsenému lekárovi dôverovala, vedela tiež, že vo vedľajšej miestnosti bude pre prípad núdze pripravený tím neonatológov.

„Povedali sme si, že horšie to už byť nemôže byť, len lepšie, a šli sme do operácie miminka v brušku,“ potvrdila. Priateľ Tibor s Monikou ostať nemohol, a tak niekoľko dní bojovala s vlastnou psychikou, až prišiel deň operácie.

„Bála som sa aj sa tešila zároveň, že prišiel ten deň, keď malému pomôžeme. Prihovárala som sa mu, nech to všetko pekne zvládne, nech sa nepýta počas operácie na svet,“ hovorí o dramatickom momente, keď jej lekár do ucha šepkal, že robí najlepšie rozhodnutie v jej živote.

Keď sa po asi troch hodinách prebrala, dozvedela sa, že operácia bola úspešná a bez komplikácií. „Povedali mi, že malinký bol pekne nastavený chrbátikom, ako keby už čakal,“ nemôže sa ubrániť slzám ani s odstupom času.

Pri krste s oboma rodičmi. (zdroj: Archív Moniky Svitkovej)

Hovorila mu: Len zaplač

Tri mesiace od operácie do pôrodu potom trávila v Zürichu – najskôr v nemocnici a neskôr v ubytovni v blízkosti zdravotníckeho areálu.

„Na izbe som mala Nemku, chodia ku nim z Indie, z Anglicka, z Talianska, z Ruska, je to pre nich bežné,“ spomína si na ostatné maminky, s ktorými sa spriatelila. K dispozícii mala aj tlmočníčku.

V 34. týždni tehotenstva ju opäť hospitalizovali, rodiť mala v 37., no dieťatko sa vypýtalo na svet o týždeň skôr – sekciou.

„Opäť som sa mu prihovárala, ideš na svet trošku skôr, ale budeš v poriadku. A o hodinu som ho už držala v náručí. Pamätám si na ten moment, keď prišiel. Celý čas som si hovorila, len zaplač, len zaplač a zrazu poriadne zaplakal. Ukázali mi ho, zamerala som sa na jeho hlavičku – mal ju krásnu – maličkú,“ vracia sa k 17. októbru, keď sa Maxim narodil. Vzali ho na vyšetrenia a tie dopadli nad očakávania.

„Sestrička mi povedala, že malý ciká, kaká a strašne silno kope nohami. Bola som veľmi šťastná. Sami zdravotníci boli prekvapení z toho, že mu všetko funguje v norme a bez komplikácií,“ teší sa aj dnes.

Zo Švajčiarska si so snúbencom domov odniesli zdravé bábätko. „Prvé dni a týždne boli úžasné, neskutočne sa z neho tešíme, je to živé, kričiace bábätko,“ hodnotí mladá maminka toto obdobie života.

Hoci mesiace v cudzej krajine boli pre Moniku náročné najmä po psychickej stránke, keď na blízku nebol snúbenec či najbližšia rodina, v brušku však celý čas nosila svojho malého synčeka a to jej dávalo silu. Bola piatou slovenskou mamičkou, ktorá podobnú operáciu vo Švajčiarsku podstúpila, v čase nášho rozhovoru ich bolo už šesť.

„Zlomom pre mňa bolo, keď mi môj snúbenec Tibor povedal, že je to naše vysnívané dieťatko a že keď spolu zvládneme toto, zvládneme všetko,“ povie.

Dnes si Monika s Tiborom nevedia predstaviť, že by počúvli lekára, ktorý ich posielal na potrat.

„Rodinám s podobným osudom by som odporučila nehádzať hneď flintu do žita, aj keď je to ťažké a psychicky veľmi náročné. Nech to skúšajú a hľadajú možnosti, vždy sa s tým dá niečo robiť,“ odkázala mamičkám, ktoré sa stretli s komplikáciami.