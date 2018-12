Silvester: V Žiari tradične, v Novej Bani aj s detským ohňostrojom

V Žarnovici sa so starým rokom rozlúčia behom po žarnovických mostoch a nový privítajú ohňostrojom.

29. dec 2018 o 13:17 Ivana Zigová

ŽIAR N. HR./N. BAŇA. V Žiari nad Hronom už tradične privítajú prvý deň roku 2019 polnočným silvestrovským ohňostrojom v dĺžke niekoľkých minút. Mestské kultúrne centrum zaň zaplatí približne 1500 eur.

„Ľudia sa u nás zhromažďujú na Námestí Matice slovenskej, kam si nosia šampanské. Iní svetelné divadlo sledujú len cez okno z pohodlia domova, keďže je viditeľné z rôznych kútov Žiaru,“ povedal Martin Baláž, hovorca mesta.

Atmosféru v centre bude podľa jeho slov ako po iné roky dotvárať reprodukovaná hudba.

Pod zámkom aj v športovom areáli

V Banskej Štiavnici plánujú mestský novoročný ohňostroj odpáliť po polnoci spod Nového zámku. Podľa zverejnenej objednávky za desať minút efektov radnica zaplatí 750 eur.

V Žarnovici sa v posledný deň aktuálneho roka uskutoční dopoludnia obľúbený Silvestrovský beh žarnovickými mostmi.

Mesto spolu so Športovým klubom Žarnovica organizujú v mestskom športovom areáli tradičné oslavy. Od 22.30 sa ľudia zabavia pri tanci s hudobnou skupinou Arcon.

Nebude chýbať novoročný ohňostroj za takmer 1000 eur a tekuté občerstvenie.

V Novej Bani s novinkou

Aj v Novej Bani prelom rokov oslávia ohňostrojom na Námestí slobody v réžii mesta, začiatok šou avizujú na 24. hodinu.

Novinkou ale bude Detský silvestrovský ohňostroj, ktorý sa začne o 19.30 na novobanskom sídlisku Vstup na Nábrežnej ulici pri bloku E.

S iniciatívou prišiel nový mestský poslanec Vladislav Lalka.

„Je to prvý ročník, robíme to najmä pre deti, ktoré často nevydržia čakať do polnoci,“ vysvetlil organizátor, ktorý pre večer s ohňostrojom, detským punčom, hudbou a malými darčekmi pre najmenších nadchol aj sponzorov.

Počas podujatia platí v lokalite zákaz používania vlastnej pyrotechniky. "Pripravený ohňostroj bude trvať asi 3,5 minúty a bude ho tvoriť približne 360 rán rôznych druhov," priblížil iniciátor myšlienky.