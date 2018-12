Žarnovický Silvester bude športový, spestrí ho beh po mostoch

Oblúkové mosty, cez ktoré vedie trasa silvestrovského behu, sú pre mesto charakteristické.

30. dec 2018 o 13:01 SITA

ŽARNOVICA. Športový Silvester pripravili už ôsmykrát v Žarnovici, kde sa 31. decembra uskutoční tradičný Silvestrovský beh žarnovickými mostmi.

Organizátori pripravili pre prvých 80 účastníkov medaily, pričom štartovné je bezplatné. Privítanie Nového roka pripravila samospráva v Mestskom športovom areáli.



„Výnimočné sú predovšetkým svojou konštrukciou, oblúkovitým tvarom a svojou históriou,“ uviedla referentka oddelenia kultúry, mládeže a športu na Mestskom úrade v Žarnovici Ivana Kupčiová.

Dĺžka trate tohto behu je približne jeden kilometer a začína sa od 10. hodiny do 10:30 prezentáciou. „Pripravené sú aj odmeny vo forme sladkostí, medu pre účastníkov, ktorí sú napríklad najmladší, najstarší, z najvzdialenejšieho mesta/obce alebo pre najpočetnejšiu rodinu,“ dodala referentka s tým, že sa nebeží na čas.



Ako uviedla Kupčiová, v roku 2017 Silvestrovský beh neorganizovali pre nepriaznivé počasie a poľadovicu. V roku 2016 to bol v poradí siedmy ročník, na ktorom sa zúčastnilo 63 bežcov a v roku 2015 to bolo až rekordných 84 účastníkov.



V Mestskom športovom areáli pripravilo na večer o 22.30 mesto Žarnovica a Športový klub Žarnovica spoločné trávenie posledných chvíľ roku 2018. Spolu s hudobnou skupinou Arcon privítajú účastníci Nový rok 2019, pričom nebude chýbať ani novoročný ohňostroj a občerstvenie.