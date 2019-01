Gól brankára cez celé ihrisko či „murárske“ práce. To prinieslo štvrté kolo INCITÉ Zimnej ligy

Do haly v Kremnici si našlo cestu veľké množstvo divákov, ktorí sa rozhodne mali na čo pozerať.

5. jan 2019 o 21:41 Vladimír Širáň, Ivan Mriška

KREMNICA. Zaujímavé momenty prinieslo hneď prvé stretnutie, v ktorom strelil brankár Marek Kollár gól cez celé ihrisko. Tento súboj prinieslo tiež rozhodnutie Rastislava Kollára v poslednej sekunde. Aj v ďalších dvoch dueloch videli diváci krásne momenty, no nad útokmi dominovali obrany a „murárske“ práce priniesli nakoniec dve bezgólové remízy.

INCITÉ ZIMNÁ LIGA

4. kolo:

Olympic Ihráč – Parížania 4:3 (2:3)

Góly: M. Kollár, Kubík, Matuška, R. Kollár – A. Kollár 2, Varhaňovský

Rozhodoval: Vozár, 80 divákov

Ihráč: M. Kollár, R. Kollár, Trokšiar, Kováč, Kubík, Matuška, Krajčík

Parížania: O. Weiss, Reichmann, A. Kollár, Varhaňovský, M. Weiss, Podmanický, Straka

Zaujímavý a veľmi dôležitý súboj v boji o postup do semifinále sa hral hneď na úvod štvrtého hracieho dňa. Výborný vstup do zápasu mali Parížania, ktorí sa ujali vedenia zásluhou A. Kollára. Potom však prišiel kuriózny moment, keď brankár Ihráča Marek Kollár skóroval cez celé ihrisko. Hra sa potom prelievala zo strany na stranu, Parížania sa ujali vedenia, no Ihráč zas vyrovnal. Tesne pred polčasom Parížania upravili stav na 3:2 v ich prospech. Po zmene strán Ihráč dobíjal bránu súpera a dve minúty pred koncom vyrovnal na 3:3. Keď sa už zdalo, že si súperi body podelia, do útoku zavelil výborne hrajúci Rastislav Kollár a gólom v poslednej sekunde zabezpečil svojmu tímu plný bodový zisk. Po prvých dvoch kolách a vysokých prehrách bol Ihráč pasovaný do role fackovacieho panáka, no v ďalších dvoch predviedol výbornú hru a postup do semifinále mu zrejme neujde.

Horná Ves junior – Hyeny 0:0

Rozhodoval: Vozár, 80 divákov

Horná Ves: Mezei, A. Urgela, D. Urgela, Hovorič, Sekereš, Mriška, Palík

Hyeny: Lachký, Kapšo, Žabka, Schmidt, Grossmann, Chrien, Ondrejka, Kvoriak, Chladný, Horváth

Po ofenzívnom divadle v prvom zápase videli diváci v Kremnici opatrný futsal. V prvom polčase si vytvorili tímy niekoľko pološancí, no brankári Mezei a Lachký chytali v tomto zápase skvele a svojich spoluhráčov viackrát podržali. V druhom polčase išli viac za víťazstvom mladíci z Hornej Vsi, no kremnické Hyeny výborne bránili. Kremničania si boli vedomí, že na udržanie prvého miesta im stačí aj remíza, a tak sa zbytočne do otvorenej hry nepúšťali. A táto taktika nakoniec slávila úspech, pretože juniori gól nestrelili a body sa nakoniec po bezgólovej remíze delili.

Old Boys – Belasí 0:0

Rozhodoval: Vozár, 80 divákov

Old Boys: Mikula, P. Širáň, B. Neuschl, T. Neuschl, Kubík, Považan, Tichý

Belasí: Šuta, T. Moravčík, L. Moravčík, Kádaši, Bielik, Šikula, Chrien, Husár

V tomto zápase mohlo vyhrať jedno aj druhé mužstvo. Viac z hry mali starí páni, ale Belasých držal nad vodou brankár Šuta. Viacero šancí mal Bystrík Neuschl, no vytúžený gól nestrelil. Ten mohol zavesiť aj Kubík, ale odkrytú bránu netrafil. A tak mohli starí páni pykať, pretože rýchlonohý Tomáš Moravčík robil obrancom problémy a mohol streliť aj gól. Dve dobré príležitosti mal z Belasých aj Husár, ale taktiež gól nepriniesli. Najväčšiu šancu mal ale Bystrík Neuschl, ktorý však ponúknutú penaltu nepremenil, a tak aj po tomto zápase sa rozišli tímy zmierlivo. Tento duel napovedal, že o týždeň nás čaká veľmi zaujímavé posledné kolo v boji o postup do semifinále. Miestenku si totiž môže vybojovať jedno aj druhé mužstvo.

Tabuľka po 4. kole:

1. Hyeny 4 3 1 0 11:1 10

2. Horná Ves 4 2 2 0 12:3 8

3. Ihráč 4 2 0 2 10:20 6

4. Old Boys 4 1 2 1 9:5 5

5. Belasí 4 1 1 2 5:11 4

6. Parížania 4 0 0 4 4:11 0

Do semifinále postupujú prvé štyri tímy. V prípade rovnosti bodov rozhoduje o lepšej pozícii vzájomný zápas.

HVIEZDA KOLA Najlepším hráčom štvrtého kola sa stal Rastislav Kollár z Ihráča, ktorý po celý zápas hýril aktivitou a ťahal mužstvo za výhrou. Keď sa už zdalo, že jeho tím získa len bod, zavelil do útoku a nádhernou strelou v poslednej sekunde rozhodol o triumfe svojho tímu. Rastislav Kollár získava poukážku v hodnote 10 eur na konzum v kaviarni INCITÉ, ktorá je hlavným partnerom Zimnej ligy v Kremnici.

Zľava Róbert Palík (sponzor Zimnej ligy), Rastislav Kollár (najlepší hráč 4. kola) a Ivan Mriška (organizátor ligy). (zdroj: Ondrej Reiter)

PORADIE STRELCOV

1. miesto: Kapšo - 4 góly

2. miesto: Mriška, Kubík, Matuška, V. Širáň , T. Moravčík, Žabka, B. Neusch, Mecele - 3 góly

3. miesto: Trokšiar, Hovorič, Schmidt, A. Kollár - 2 góly

4. miesto: Varhaňovský, M. Kollár, R. Kollár, Pobežka, Mezei, Sekereš, Hric, Grossmann, Kádaši, Bielik, Považan, P. Širáň, Straka, A. Urgela – 1 gól

Program 5. kola – 12.1.

18:00 Hyeny - Olympic Ihráč

18:30 Belasí - Horná Ves junior

19:00 Parížania - Old Boys