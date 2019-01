Výsledky 6. kola žiarskej zimnej ligy vo futsale

Kompletný prehľad 6. kola

6. jan 2019 o 14:00 Vladimír Širáň

ŽIAR NAD HRONOM. Čierny deň Wartburgovcov, spanilá jazda Driapačov a úspešný víkend hráčov Prestavĺk. Tak by sa dalo zhrnúť šieste hracie kolo žiarskej zimnej ligy.

Dripači – Wartburgovci 13:8 (3:2)

Góly: Gregáň 4, Pittner 3, Lupták 3, Budinský D. 2, Drexler – Páleník M. 4, Žiak 2, Orság, Golha

ŽK: Gregáň – Čamaj

R: Barboriak

Dripači: Kalíšek – Drexler, Pittner, Gregáň, Lupták, Budinský D., Hudák, Vician, Pastier I.

Wartburgovci: Beňo – Páleník M., Žiak, Rozemberg, Golha, Orság, Prokaj, Čamaj, Urgela D.

V šlágri kola narazili na seba mužstvá, ktoré ašpirujú na celkové víťazstvo v súťaži. Zápas začali lepšie Wartburgovci, ktorí sa ujali vedenia a dokonca zvýšili aj na dvojgólové vedenie. Domáci na tento moment zareagovali ihneď dokázali vyrovnať a v závere prvého polčasu aj otočili vedenie na svoju stranu. V druhom polčase hostia dokázali vyrovnať a od toho momentu sa šance striedali na obidvoch stranách. Domáci dokázali viac svojich šancí využiť a to sa v nervóznom závere ukázalo ako rozhodujúce.

Janova Lehota – Prestavlky 6:9 (2:3)

Góly: Bodor 2, Malatinec 2, Kúštik, Karásek D. – Barbora 6, Barboriak A. 2, Galbavý

R: Barboriak

Janova Lehota: Mriška – Karásek D., Kúštik, Bodor, Malatinec, Herinek, Abrahám P., Paučo A.,

Prestavlky: Mirobil – Barbora, Barboriak A., Galbavý, Dedík, Nagy, Čerťaský

V priemernom zápase sa hral bojovný futbal a šance sa striedali na obidvoch stranách. Šancu na výhru mali obe mužstvá, ale futbalovejší hostia v závere zápasu ukázali väčšiu zohranosť a zaslúžene zvíťazili. V zápase sa zaskvel Barbora, autor šiestich gólov.

Prenčov – Wartburgovci 5:4 (3:1)

Góly: Blahút P. 2, Beňovič, Židík, Binder – Páleník M. 2, Orság, Prokaj

R: Barboriak

Prenčov: Blahút M. – Chovan A., Blahút P., Blahút F., Beňovič, Weber, Chovan D., Židík, Binder

Wartburgovci: Beňo – Páleník M., Žiak, Rozemberg, Golha, Orság, Prokaj, Čamaj, Debnár

Čierny deň Wartburgovcov sa odzrkadlil aj v druhom zápase. Hostia nastúpili do zápasu nekoncentrovane, čo domáci dokonale využili a dokázali zdolať papierového favorita. Zápasu by viac svedčila remíza. Hviezdou zápasu bol určite domáci brankár Blahút, ktorý zneškodnil množstvo striel hostí.

Galaktikos – Perla 5:9 (1:5)

Góly: Rapčan M. 3, Rybár, Ondrík – Túri Jo. 3, Túri Ju. 2, Haluška, Šebeň, Debnár M., Hudec R.

ŽK: Rapčan M.

R: Debnár

Galaktikos: Kučera – Rapčan M., Polc, Čakovský, Ondrík, Dekýš

Perla: Lehocký – Túri Jo., Túri Ju., Haluška, Hudec R., Šebeň, Debnár M., Hudec T., Zvara, Kliman

Na zápas nastúpili dva vyrovnané celky, ktoré mali ambície vyhrať. Galaktikos nastúpil na zápas v oklieštenej zostave, čo sa odzrkadlilo už v prvom polčase a Perla si dokázala spraviť rozhodujúci náskok. V druhom dejstve sa Galaktikos snažil o zdramatizovanie, ale skúsení hráči Perly to nedovolili a zaslúžene vyhrali. Hráči Galaktikosu si za predvedenú hru v zostave akej prišli zaslúžia pochvalu.

Prestavlky – Prenčov 7:5 (2:3)

Góly: Barbora 2, Nagy 2, Dedík, Galbavý, Čerťaský – Beňovič 2, Weber 2, Blahút P.

R: Debnár

Prestavlky: Mirobil – Barbora, Barboriak A., Galbavý, Dedík, Nagy, Čerťaský

Prenčov: Blahút M. – Chovan A., Blahút P., Blahút F., Beňovič, Weber, Chovan D., Židík, Binder

Do zápasu nastúpili obidve mužstva s cieľom vyhrať. Hostia nabudení výhrou nad Wartburgovcami začali lepšie a prvý polčas mali vo svojich rukách. V druhom polčase hráči Prenčova sa uspokojili s výsledkom, čo bola voda na mlyn pre domácich. Tí zvýšili na vyššie obrátky a zápas dokázali otočiť vo svoj prospech.

Basisti – Perla 8:12 (4:5)

Góly: Heško 3, Mišík 2, Orság S., Krátky, Rečlo – Túri Jo. 2, Túri Ju. 2, Cvejkuš 2, Haluška, Hudec T., Debnár, Zvara, Kliman,

R: Debnár

Basisti: Kupči – Barát, Orság S., Heško, Mišík, Beňo J., Mihál, Krátky, Rečlo, Egyed

Perla: Lehocký – Túri Jo., Túri Ju., Haluška, Hudec R., Šebeň, Debnár M., Hudec T., Zvara, Kliman, Cvejkuš

V záverečnom zápase hracieho dňa nastúpili proti sebe mužstvá z opačných koncov tabuľky. Mala to byť povinná jazda domácich, ale húževnatí Basisti začali zápas lepšie, keď v úvode duelu vyhrávali 2:0. Po tomto momente sa prebrali aj hráči Perly a do konca polčasu dokázali otočiť misky váh na svoju stranu. V druhom polčase už diktovali tempo hry skúsenejší hostia a držali si gólový odstup až do konca zápasu a zaslúžene vyhrali.

Zostava kola: Blahút M. – Gregáň, Pittner, Barbora, Túri Jo.

Hviezda kola: Pittner Marek

TABUĽKA

1. Driapači 7 7 0 0 60:22 21

2. Perla 8 7 0 1 72:40 21

3. Wartburgovci 7 5 0 2 64:33 15

4. Ladomerská Vieska 7 4 0 3 72:45 12

5. Prestavlky 7 4 0 3 50:53 12

6. Prenčov 8 4 0 4 43:50 12

7. Galaktikos 5 2 0 3 29:31 6

8. Basisti 7 1 0 6 37:92 3

9. Janova Lehota 6 0 0 6 20:47 0

10. APES team 4 0 0 4 18:42 0