Premiéra v piatej lige im nevychádza. Hrozí im zostup

Nováčik v krajskej lige OFK Štart Prenčov sa trápi. Po polovici súťaže mu patrí posledné miesto. Sezónu zhodnotili tréner klubu Kamil Chovan a kapitán tímu Zdenko Weber

8. jan 2019 o 13:43 Vladimír Širáň

Po jesennej časti ste na poslednom 14. mieste. Čo hovoríte na túto pozíciu?

- Byť takto nízko nie je až také sklamanie. Pred sezónou sme si uvedomovali, že do akej súťaže ideme. Ale úprimne musíme uznať, že posledná pozícia je krutá.

Rátali ste pred sezónou, že budete až takto na dne?

- Ako som spomínal. To, že nebudeme vpredu sme vedeli, ale byť poslední nie je príjemné.

Skončila sa jesenná časť, vedeli by ste ju v celku zhrnúť?

- Máme veľmi mladé mužstvo, ktoré ešte nemá skúsenosti. Práve táto sezóna dopomohla k tomu, aby mužstvo nabralo skúseností, ktoré sa neskôr ukážu. My musíme ďalej len hrať a bojovať. S každým zápasom sa musíme zlepšovať a veríme, že potom sa dostavia aj výsledky.

Aká je momentálne atmosféra v kabíne?

- Nálada v mužstve je výborná. Uvedomujeme si, že sme jedna partia, ktorá spolu drží v dobrom aj v zlom. Čiže teraz sa ukázalo, že kolektív je v Prenčove výborný.

Po trinástich zápasoch máte len štyri body. Čo hovoríte na tento fakt?

- Tu je presný dôkaz nováčikovskej dani. Vo veľa zápasoch sme boli vyrovnaný súper, ba dokonca niekedy aj lepší, ale sme nezvládli koncovku, alebo určitú čas v zápase, kde nás súper potrestal.

V jesennej časti ste všetky body získali na domácej pôde a vonku ani bod. Viete povedať prečo?

- Doma je doma. Na domácej pôde sa chlapci ozaj cítia ako doma. Herná pohoda sa potom v zápasoch aj prejaví.

V 11. kole ste dokázali vyhrať derby zápas proti Ladomerskej Vieske. Ako by ste zhodnotili tento zápas?

- Ladomerská Vieska prišla na zápas trošku odovzdane. Aspoň tak sa nám to zdalo. Ale zápas z nášho pohľadu to bol výborný. Konečne sme získali prvé body v piatej lige.

V poslednom zápase ste zas uchmatli body Sásovej. Vedeli by ste povedať ako sa vám to podarilo?

- Spomínal som, že nie sme vždy horší, tak ako tomu nasvedčujú výsledky. Treba si uvedomiť fakt, že my sme z druhej triedy do piatej ligy postúpili do dvoch rokov. Čiže je to skok dosť veľký a treba nejaký čas na aklimatizovanie.

Derby zápas proti Banskej Štiavnici ste na ich ihrisku prehrali vysoko 2:5. Ako vidíte tento zápas?

- To bol presne zápas, kde by som povedal, že horšie mužstvo vyhralo. Ale futbal je niekedy aj taký. Dali viac gólov a futbal sa hrá na góly.

Vedeli by ste povedať, v ktorom zápase hráči podali najlepší a najhorší výkon?

- Za najlepší výkon by som označil zápas proti Sásovej. V ňom sme ukázali aké máme kvality, a že vieme potrápiť aj mužstvá z popredných priečok. Za najhorší výkon v zápase by som označil duel proti Podkoniciam. Tento zápas sme maximálne nezvládli a potupne prehrali.

V zápase proti Lovči ste na domácej pôde prehrali vysoko 1:6. Vedeli by ste zhrnúť daný zápas?

- Zápas by som dal do kategórie „zabudnúť a poučiť sa“. Nič iné sa k tomu povedať nedá.

Zaujímavé je, že všetky body ste získali ku koncu jesennej časti. Myslíte, že mužstvo sa začína aklimatizovať a výsledkom usilovnej práce bude aj viac bodov?

- Áno, je to dosť možné. Mužstvo má svoju kvalitu, len musia to ukázať aj v zápasoch. Veríme, že dobrá zimná príprava sa prejaví v jarnej časti.

Prenčov má mužstvo, ktoré hrá dlhšiu dobu pokope. Chceli by ste niekoho vyzdvihnúť z mužstva za vzorný prístup?

- Ak je takáto možnosť, tak rád by som pochválil Lukáša Židíka a Andreja Chovana. Od nich by si chlapci mali brať príklad.

V mužstve máte ofenzívneho lídra Rastislava Blahúta. Čo by ste povedali na jeho adresu?

- Rasťo je veľmi šikovný chlapec a je radosť sním spolupracovať. Ja mu prajem len nech sa mu darí a hlavne nech ho obchádzajú zranenia.

V minulej sezóne bol aj strelecky pri chuti. Neobávate sa, že by mohol zmeniť pôsobisko?

- Nie. My sme tu ako rodina. Len nás mrzí, že ho ObFZ Žiar nad Hronom vôbec neocenil za minulý rok ako najlepšieho strelca.

Aké sú plány do jarnej časti?

- Cieľ je jediný, a to udržať piatu ligu. Tvrdou prípravou by sa to podariť mohlo.

Plánuje nejaký pohyb hráčov počas zimnej prípravy?

- Plánuje sa niečo, no všetko ukáže čas. Nechajme sa prekvapiť.

Kde sa budete pripravovať počas zimného obdobia?

- Väčšina chlapcov hrá zimné ligy v Žiari nad Hronom, ale aj na Starej Kremničke. Aj toto je dobrá forma zimnej prípravy. Po novom roku začíname s tréningom vonku a prípravné zápasy budeme absolvovať na umelej tráve až do začiatku súťaže.