Hľadáme TOP športový kolektív Banskobystrického kraja. Súťažte o hodnotnú cenu

Do súťaže týždenníkov MY sa môžu zapojiť tímy všetkých vekových kategórií, hodnotnú cenu získa nielen víťazný kolektív, ale aj desať hlasujúcich.

11. jan 2019 o 8:36 (iz)

Zapojiť do súťaže sa môžu tímy všetkých vekových kategórií, hodnotnú cenu získa nielen víťazný kolektív, ale aj desať hlasujúcich.

Do súťaže týždenníkov MYsa môže prihlásiť ktorýkoľvek športový kolektív v Banskobytrickom kraji. Prihlasovanie súťažiacich potrvá do 31. januára 2019.

Už v týchto dňoch však môžete za vášho favorita aj hlasovať, a to prostredníctvom kupónov uverejnených v týždenníkoch MY Novohradské noviny, Zvolensko – podpolianske noviny (Žurnál), Noviny Žiarskej kotliny (My Žiara), My Banskobystrické noviny a Horehronie.

Ten tím, ktorý do konca hlasovania (čo je 1. marec 2019 o 16. hodine) získa najviac hlasov od svojich sympatizantov, sa stane víťazom.

Ako sa prihlásiť?

Fotografie súťažných športových kolektívov je potrebné poslať na adresu: sylvia.bielesova@petitpress.sk.

V predmete e-mailovej správy treba uviesť: Športový kolektív kraja, v správe uviesť tiež: Názov športového klubu (športového kolektívu), sídlo, meno a telefónne číslo kontaktnej osoby, menoslov športovcov, zverejnených na fotografii.

V prípade nejasností je kontaktnou osobou Sylvia Bielešová - mobil: 0902 115 115.

Aké sú ceny?

Víťazný tím získa poukážky na nákup v sieti predajní Intersport v celkovej hodnote 500 eur.

Odmeníme však aj viacerých hlasujúcich, ktorých vyžrebujeme.

Ceny pre hlasujúcich:

1. Automobil Renault na víkend s plnou nádržou v hodnote 270 € venuje EUROMOTOR PLUS Banská Bystrica

2. Pobyt pre 2 osoby (2 noci) v hoteli Aquatermal*** Dolná Strehová s polpenziou a neobmedzeným vstupom do saunového sveta a vnútorných bazénov.

3. Päť poukážok na trojhodinové vstupy pre dve osoby do wellnes & SPA Novolandia Rapovce v hodnote 120 €.

4. Tri poukážky na trojhodinové vstupy pre dve osoby do wellnes & SPA Novolandia Rapovce v hodnote 72 €.

5. Tri poukážky na dvojhodinové vstupy do wellness & SPA Aquatermal Dolná Strehová (saunový svet a vnútorné bazény).

6.- 7. Poukážka na trojhodinový vstup pre dve osoby do wellnes & SPA Novolandia Rapovce.

8.- 9. Poukážka na dvojhodinový vstup do wellness & SPA Aquatermal Dolná Strehová (saunový svet a vnútorné bazény).

10. 3 x víno z PD Mojmírovce.

PRIHLÁSTE VÁŠ KOLEKTÍV A DAJTE O ŇOM VEDIEŤ CELÉMU KRAJU!

Viac informácií a hlasovacie kupóny nájdete vo vašom regionálnom týždenníku MY.