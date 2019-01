Pod Vŕšky sa začnú meniť na jar. Pribudnú mobiliár aj herné prvky

Primátor Antal povedal, kedy sa na žiarskom sídlisku začne s revitalizáciou.

11. jan 2019 o 10:08

ŽIAR NAD HRONOM. Hneď v jarných mesiacoch chcú v Žiari nad Hronom začať aj s revitalizáciou vnútroblokových priestorov na sídlisku Pod Vŕšky, na ktorú získalo mesto dotáciu 475-tisíc eur.

"Bolo ukončené verejné obstarávanie, avšak vzhľadom na poveternostné podmienky už nebolo možné do toho ísť. Hneď v jarných mesiacoch, keď to počasie dovolí, tak sa do toho pustíme," potvrdil primátor Žiaru Peter Antal (Most - Híd, Smer - SD, SNS).

Projekt počíta s novou zeleňou, so sanáciou starých a s vybudovaním nových chodníkov, ale aj s hernými prvkami pre deti, mládež a seniorov.

Vo dvoroch by mal pribudnúť aj v súčasnosti chýbajúci mobiliár.