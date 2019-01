Mesto kultúry 2019: Na jeho otvorenie pozýva aj Emília Vášáryová

Mesto kultúry otvorí v Banskej Štiavnici kultúrna burza rodinného striebra.

14. jan 2019 o 12:04 (tasr, iz)

BANSKÁ ŠTIAVNICA. Slávnostným ceremoniálom na Námestí sv. Trojice v Banskej Štiavnici a inscenovaným výkupom príbehov obyvateľov mesta na účel ich umeleckého stvárnenia odštartuje 19. januára historicky prvé Mesto kultúry Slovenskej republiky.

"Tam to všetko začne, tam začne tento náš veľký štiavnický rok plný nádeje. Pozývam vás," prihovorila sa vo videu najmä Banskoštiavničanom herečka a patrónka projektu Emília Vášáryová.

Inšpirujúce príbehy Štiavničanov

Reprezentačný program Rodinné striebro je úvodným podujatím celoročného projektu, ktorého cieľom je umelecky zachytiť skutočnú hodnotu Štiavničanov, ich mesta a histórie, oživiť ich záujem o kultúrno-spoločenské dianie a vytvoriť nové priestory na kultúrne vyžitie.

Rodinné striebro v réžii Jany Mikitkovej bude akousi kultúrnou burzou, pričom v centre záujmu sú obyvatelia Štiavnice a ich príbehy, ktoré majú pre vnímavého umelca cenu rodinného striebra.

"Štiavničania možno považujú svoje príbehy za obyčajné. Ale pre nás sú veľmi inšpirujúce," zdôrazňuje spoluautor programu Ján Fakla.

Hudobníci vytvorili Almáziu

Okrem miestnych rodín, ktoré sa už o svoje príbehy podelili, sa v programe predstavia aj jednotliví autori projektu Mesto kultúry SR 2019 a legendárni štiavnickí hudobníci, ktorí vytvorili nové zoskupenie Almázia.

Tento výraz je zároveň spoločným názvom všetkých aktivít projektu Mesta kultúry SR 2019.

Zbieranie príbehov Štiavničanov bude prebiehať po celý rok. Postupne z nich vzniknú rôzne umelecké formy za prispenia vyše stovky pozvaných umelcov, ktorých prezentácia je súčasťou bohatého programu Mesta kultúry.

"Príbeh je v každom z nás. A keď si ich ľudia dokážu vyrozprávať, majú k sebe bližšie. A to by som si pre Štiavnicu želala: Aby ľudia stáli pri sebe - či im život nadelí radostné chvíle alebo zlé. To je dôležité nielen v živote, ale aj z hľadiska rozvoja mesta," uviedla v tejto súvislosti primátorka Nadežda Babiaková.

Banská Štiavnica získala titul Mesto kultúry SR 2019 projektom Renovácia identity, ktorý vznikol v priebehu ročnej intenzívnej spolupráce predstaviteľov mestskej a nezávislej kultúry dlhodobo pôsobiacich na území mesta.

Projekt Mesto kultúry SR je programom Fondu na podporu umenia, ktorého cieľom je podpora dlhodobo udržateľného rozvoja miestnej kultúry a umenia a tiež spolupráce miest s neziskovým sektorom, samosprávou a štátnymi inštitúciami.