Semifinálové dvojice sú známe. V poslednom kole INCITÉ Zimnej ligy sa zrodil rekordný výsledok

Okrem rekordného výsledku prinieslo posledné kola aj rekordné množstvo divákov. Veď bolo o čo hrať. O miestenky do play-off.

12. jan 2019 o 23:37 Vladimír Širáň, Ivan Mriška

KREMNICA. Do čela poradia strelcov sa dostal Michal Mecele, ktorý zaznamenal hetrik. Nemenej zaujal však aj jeho spoluhráč Michal Mikula, ktorý sa z brány presunul do útoku a konto súpera zaťažil štyrmi gólmi! Ostatné dva zápasy dopadli podľa papierových predpokladov, kremnické Hyeny zdolali Ihráč a mladíci z Hornej Vsi tím Belasí.

INCITÉ ZIMNÁ LIGA

5. kolo:

Hyeny - Olympic Ihráč 2:1 (0:1)

Góly: Antal, Horváth – Kolláti

Rozhodoval: Vozár, 200 divákov

Hyeny: Lachký, Schmidt, Ondrejka, Kapšo, Kvoriak, Grossmann, Chladný, Chrien, Žabka, Horváth, Antal

Ihráč: M. Kollár, Kubík, R. Kollár, Kolláti, Krajčík, Trokšiar, Matuška, Kováč

Posledné kolo INCITÉ Zimnej ligy bolo veľmi dôležité, pretože sa bojovalo o miestenky do semifinále. Ak chcel mať Ihráč istotu bojov o medaily, potreboval proti lídrovi súťaže bodovať. A tak aj pristúpil k zápasu a po peknej strele Kollátiho vyhrával 1:0. Kremnické Hyeny sú známe výbornou defenzívou, ale tento raz museli hru otvoriť. Ťah sa im podaril a Antal krátko po zmene strán vyrovnal. Rekordná divácka návšteva videla napínavý zápas, ktorý sa schyľoval k remíze. Aktívny Schmidt však nádherne našiel Horvátha a tri body do tabuľky si zapísali Kremničania. Hráči Ihráča tak na tribúne museli tŕpnuť a spoliehať sa na výhru juniorov z Hornej Vsi.

Belasí - Horná Ves junior 1:4 (0:2)

Góly: Kádaši – Hovorič 2, V. Širáň, vlastný

Rozhodoval: Vozár, 200 divákov

Belasí: Šuta, Husár, T. Moravčík, Kádaši, Šikula, Bielik

Horná Ves: Mriška, Hovorič, V. Širáň, A. Širáň, A. Urgela, Sekereš, Hric

V druhom zápase boli favoritom hráči z Hornej Vsi, ale tímu Belasí išlo o všetko, čo bolo na palubovke aj vidieť. Napriek nižšiemu postaveniu v tabuľke Belasí hýrili aktivitou a mali aj niekoľko šancí na otvorenie skóre. Smolne si však strelili vlastenca a do vedenia išla Horná Ves. Po tomto momente mali hru pevne v rukách mladíci z Hornej Vsi a do prestávky upravil Hovorič na 0:2. Aj po zmene strán viac loptu držal favorit, ale rýchlonohý Kádaši vrátil svoj tím do zápasu – 1:2. Po tomto momente Belasí ožili a mali niekoľko čistých šancí. Hrozil najmä nebezpečný T. Moravčík, ale z viacerých šancí sa mu gól streliť nepodarilo. A tak trestal na druhej strane Hovorič. Bodku za pekným zápasom dal V. Širáň. Belasí v tomto zápase podali bojovný výkon, no tento raz to na skúseného súpera nestačilo. Pred fanúšikmi INCITÉ Zimnej ligy však zanechali dobrý dojem.

Parížania - Old Boys 0:10 (0:3)

Góly: Mikula 4, Pobežka 3, Mecele 3

Rozhodoval: Vozár, 150 divákov

Parížania: O. Weiss, Straka, Šopoň, M. Weiss, Varhaňovský

Old Boys: K. Kundrata, Mikula, Považka, Mecele, Filas, T. Neuschl, B. Neuschl

To, čo sa odohralo na koniec základnej časti sa stalo rekordom. Hoci Parížania prišli v oklieštenom zložení len s piatimi hráčmi, ale desať gólov v ich sieti čakal len málokto. Starí páni mali od úvodu hernú prevahu, ktorú pretavili aj do gólov. Old Boys spravili pred zápasom nevídaný ťah a svojho brankára Michala Mikulu poslali do útoku. A práve to sa ukázalo ako zlomové, pretože Mikula len do prestávky strelil dva góly a naštrbil hru súpera. Po zmene strán tento „brankárohráč“ pokračoval v skvelom výkone a do siete O. Weissa zaznamenal ďalšie dva zásahy. Za jeho skvelým výkonom nezaostávali ani ďalší spoluhráči, Pobežka a Mecele strelili po hetriku, výsledkom čoho bolo rekordné skóre INCITÉ Zimnej ligy v pomere 10:0. Parížania síce posledný duel vysoko prehrali, no v lige ukázali svoj potenciál. Škoda premárneného zápasu s Ihráčom a mohli byť úplne inde.

Tabuľka po základnej časti:

1. Hyeny 5 4 1 0 13:2 13

2. Horná Ves 5 3 2 0 16:4 11

3. Old Boys 5 2 2 1 19:5 8

4. Ihráč 5 2 0 3 11:22 6

5. Belasí 5 1 1 3 6:15 4

6. Parížania 5 0 0 5 4:21 0

HVIEZDA KOLA Diváci skandovali jeho meno. Hviezdou kola sa stal dosť nečakane. Starí páni zvolili podivnú taktiku a do útoku dali brankára. A vyplatilo sa. Najlepším hráčom posledného kola INCITÉ Zimnej ligy sa stal Michal Mikula, ktorý strelil štyri góly a potvrdili tak, že mu to nejde dobre len v bráne, ale aj v poli. Hviezda kola získava poukážku v hodnote 10 eur na konzumáciu kaviarni INCITÉ.

Zľava: Hviezda kola Michal Mikula a organizátor Zimnej ligy Ivan Mriška. (zdroj: Vladimír Širáň)

PORADIE STRELCOV

1. miesto: Mecele – 6 gólov

2. miesto: Kapšo, Hovorič, V. Širáň, Mikula, Pobežka - 4 góly

3. miesto: Mriška, Kubík, Matuška, T. Moravčík, Žabka, B. Neusch - 3 góly

4. miesto: Kádaši, Trokšiar, Schmidt, A. Kollár - 2 góly

5. miesto: Kolláti, Antal, Horváth, Varhaňovský, M. Kollár, R. Kollár, Mezei, Sekereš, Hric, Grossmann, Bielik, Považan, P. Širáň, Straka, A. Urgela – 1 gól

FINÁLOVÝ DEŇ – 19.1.

17:30 Hyeny Kremnica – Olympic Ihráč

18:00 Horná Ves junior – Old Boys

18:30 – O umiestnenie Belasí - Parížania

19:00 – O 3. miesto porazení semifinalisti

19:30 - FINÁLE

V prípade nerozhodného výsledku sa kopú po tri kopy cez celé ihrisko na oboch stranách.